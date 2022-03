WTA : Andreescu bientôt de retour ?

Bianca Andreescu s'apprête-t-elle à lancer enfin sa saison 2022 ? La Canadienne, aujourd'hui âgée de 21 ans, n'est plus apparue sur un court de tennis WTA depuis le 11 octobre dernier et sa défaite, malgré son statut de tête de série n°16, lors du troisième tour du tournoi WTA d'Indian Wells aux Etats-Unis, contre l'Estonienne Anett Kontaveit, à l'époque tête de série n°18 mais aujourd'hui septième joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (5), 6-3) et 1h51 de jeu. Depuis, la native de Mississauga s'est donc éloignée des courts de tennis, en raison d'une fatigue à la fois physique mais également psychologique. Celle qui a entamé sa carrière professionnelle lors de l'année 2016 a déjà disputé un total de six finales, pour quatre tournois remportés. Le plus prestigieux restant évidemment son tout dernier, le 8 septembre 2019, soit l'US Open aux Etats-Unis, du côté de Flushing Meadows, et une victoire, en finale, contre l'Américaine Serena Williams, en deux manches (6-3, 7-5).

Andreescu, future 118eme joueuse mondiale

En 2022, Andreescu n'a donc toujours pas disputé la moindre rencontre. Mais sa saison devrait être très rapidement enfin lancée. En effet, la Canadienne pourrait ainsi se rendre du côté de Stuttgart en Allemagne, pour un tournoi WTA 500 programmé entre le lundi 18 et le dimanche 24 avril prochains. Toujours est-il que la principale intéressée a effectué son grand retour à l'entraînement, il y a de cela quelques jours désormais. Et tout semble visiblement aller pour le mieux. "Jamais été aussi heureuse", ce sont les termes de la joueuse, qu'elle a elle-même écrits, avec une petite vidéo d'elle sur un court, sur ses réseaux sociaux. Finaliste l'année dernière du côté de Miami, Bianca Andreescu, actuellement classée à la 44eme place mondiale, va faire une très lourde chute au niveau du classement WTA. Une perte de 74 positions fera que l'ancienne numéro quatre mondiale va occuper le 118eme rang mondial lors de la publication du prochain classement WTA. Elle n'était plus jamais sortie du Top 100 depuis le mois de janvier 2019.