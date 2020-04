WTA : Alizé Cornet va publier un livre

Un deuxième livre en cours d'écriture

Voilà un scoop en pleine suspension de la saison WTA ! Alizé Cornet va sortir un livre en septembre prochain. La joueuse française de 30 ans, classée au 59eme rang mondial, l’a révélé lors d’une interview « confinement » accordée à l’ancienne joueuse Emilie Loit pour la Fédération française de tennis : « J’écris des livres ! Ça me fait trop bizarre de dire ça. En fait j’ai une grande passion pour l’écriture depuis toujours.Il devait sortir en mai avant Roland-Garros, mais à cause du coronavirus, tout a été décalé. Le titre, c’est « Sans compromis », et c’est moi qui l’ai écrit du début à la fin. Il est en l’état et j’ai très hâte de le partager avec vous tous », raconte la Niçoise, qui a eu son bac S à 16 ans et avait joué dans « L’Instit » à 10 ans.Pendant le confinement, la joueuse aux six titres WTA continue d’écrire, même si ce n’est pas pour publier. « Je me suis remise à un deuxième bouquin, qui n’a rien à voir. J’écris des romans, des trucs, tout un monde imaginaire, mais c’est vraiment pour le plaisir. Je n’ai pas du tout l’objectif de publier celui-là, mais ça passe le temps, et c’est vraiment une passion de toujours. » Mais sa passion n°1 reste le tennis, et elle espère d’ailleurs que cette pause forcée va lui redonner de l’envie, alors qu’elle commençait à ressentir un peu de lassitude