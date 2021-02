Après Lugano 2019 (défaite) et Roland-Garros 2020 (victoire), Iga Swiatek va disputer la troisième finale de sa carrière sur le circuit WTA, ce samedi à Adelaide. La Polonaise de 19 ans, tête de série n°1 du tournoi australien, a poursuivi son sans-faute avec une nouvelle victoire en deux sets, contre la Suissesse Jil Teichmann (61eme). Elle s'est imposée 6-3, 6-2 en 1h21 en sauvant la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, à 1-2 dans le deuxième, et en prenant son service à 2-1 dans la première manche et à 2-2 et 4-2 dans la deuxième. La n°18 mondiale tentera de remporter le deuxième titre de sa carrière face à une autre Suissesse, Belinda Bencic (12eme).

Gauff a donné du fil à retordre à Bencic

La tête de série n°2 a en effet fait respecter la logique en se défaisant de Coco Gauff, issue des qualifications. Mais que ce fut dur pour Bencic, qui a dû lutter pendant 2h47 avant de s'imposer 7-6, 6-7, 6-2. Pour son premier affrontement face à l'Américaine de bientôt 17 ans et déjà 52eme mondiale, la Suissesse a raté son début de match, en se retrouvant menée 4-1. Mais elle a réussi à revenir à 4-4, puis à remporter facilement le tie-break, sur le score de 7-2. Dans la deuxième manche, c'est Bencic qui a mené 4-1, puis qui a servi pour le match à 5-3 et s'est même procurée une balle de match sur sa mise en jeu. Mais elle l'a manquée et Gauff en a profité pour égaliser à 5-5, puis remporter le tie-break 7-4. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où il n'y a cette fois pas eu de renversement de situation. Bencic a breaké d'entrée et à 3-1 et a fini par s'imposer. A bientôt 24 ans, elle va disputer sa onzième finale sur le circuit WTA et va tenter de remporter son cinquième titre, face à une Iga Swiatek qu'elle n'a encore jamais affrontée.



ADELAIDE (Australie, WTA 500, dur extérieur, 441 920€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



Finale

Swiatek (POL, n°5) - Bencic (SUI, n°2)



Demi-finales

Swiatek (POL, n°5) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-2

Bencic (SUI, n°2) bat Gauff (USA, Q) : 7-6 (2), 6-7 (4), 6-2





Quarts de finale

Swiatek (POL, n°5) bat Collins (USA) : 6-2, 3-0 abandon

Teichmann (SUI) bat Sevastova (LET) : 6-4, 6-7 (8), 7-5

Gauff (USA, Q) bat Rogers (USA) : 2-6, 6-4, 6-4

Bencic (SUI, n°2) bat Sanders (AUS, Q) : 6-2, 6-4



Huitième de finale

Collins (USA) bat Barty (AUS, n°1) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Sevastova (LET) bat McHale (USA, LL) : 6-4, 6-1

Teichmann (SUI) bat Wang (CHN, n°8) : 3-6, 6-3, 6-3



Gauff (USA, Q) bat Martic (CRO, n°6) : 5-7, 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Konta (GBR, n°3) : 6-2, 6-2

Sanders (AUS, Q) bat Putintseva (KAZ, n°7) : 6-4, 5-7, 6-1

Bencic (SUI, n°2) bat Doi (JAP, LL) : 6-1, 6-3



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Collins (USA) bat Zheng (CHN) : 7-6 (5), 6-1

Inglis (AUS, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 5-7, 7-5, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Brengle (USA, Q) : 6-3, 6-4



Mertens (BEL, n°4) - Bye

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-2, 6-4

Teichmann (SUI) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 7-6 (5)

Wang (CHN, n°8) bat Gadecki (AUS, WC) : 6-4 6-3



Martic (CRO, n°6) bat Samsonova (RUS, Q) : 4-6, 6-0, 7-5

Gauff (USA, Q) bat Paolini (ITA, Q) : 6-4, 6-7 (4), 6-2

Rogers (USA) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Konta (GBR, n°3) - Bye



Putintseva (KAZ, n°7) bat Siegemund (ALL) : 6-4, 6-4

Sanders (AUS, Q) bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-1, 6-2

Doi (JAP, LL) bat Blinkova (RUS) : 7-6 (5), 3-6, 6-2

Bencic (SUI, n°2) - Bye