WTA - Adelaïde : Swiatek expéditive

Iga Swiatek en route vers le doublé ? Victorieuse de la dernière édition du tournoi d'Adelaïde, en début d'année dernière, la Polonaise peut espérer conserver son trophée alors que se profilent les quarts de finale. La numéro 9 mondiale et tête de série numéro 5 cette semaine en Australie n'avait déjà pas passé beaucoup de temps sur le court pour son entrée dans le tournoi, face à la qualifiée polonaise Saville (victoire 6-3, 6-3). Elle a mis encore moins de temps pour se débarrasser de Leylah Fernandez. Swiatek n'a laissé que trois jeux (6-1, 6-2 en 1h15) à la jeune Canadienne, étonnante finaliste du dernier US Open. Victoria Azarenka attend maintenant la lauréate de Roland-Garros 2020. La Biélorusse a confirmé jeudi face à l'Australienne Hon (6-3, 7-5) son exploit du premier tour face à Paula Badosa.



A DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Tomljanovic (AUS) ou Kenin (USA, n°6)

Azarenka (BLR) - Swiatek (POL, n°5)

Rybakina (KAZ, n°7) - Rogers (USA)

Doi (JAP) - Juvan (SLO)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-1

Tomljanovic (AUS) - Kenin (USA, n°6)

Azarenka (BLR) bat Hon (AUS, WC) : 6-3, 7-5

Swiatek (POL, n°5) bat Fernandez (CAN) : 6-1, 6-2



Rybakina (KAZ, n°7) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Sakkari (GRE, n°3) : 7-6 (5), 2-6, 6-4

Doi (JAP) bat Gasanova (RUS) : 7-6 (4), 6-3

Juvan (SLO) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (6), 6-1





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-2, 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)

Kenin (USA, n°6) bat Bronzetti (ITA) : 7-5, 7-5



Azarenka (BLR) bat Badosa (ESP, n°4) : 6-3, 6-2

Hon (AUS, WC) bat Kvitova (RTC) : 6-7 (4), 7-5, 6-2

Fernandez (CAN) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Saville (POL, Q) : 6-3, 6-3



Rybakina (KAZ, n°7) bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1

Bouzkova (RTC, Q) bat Papamichail (GRE, Q) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Sakkari (GRE, n°3) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4



Gasanova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°8) : 5-7, 6-4, 6-3

Doi (JAP) bat Kucova (SLQ) : 6-3, 3-6, 6-1

Juvan (SLO) bat Paquet (FRA) : 6-4, 6-2

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye