Première manquée pour Elina Svitolina et Paula Badosa en 2022. Pour sa première sortie de la saison, mardi à Adelaïde face à Anastasia Gasanova, l'Ukrainienne est tombée de haut contre la jeune joueuse russe de 22 ans. Après avoir remporté le premier set dans la douleur, la numéro 15 mondiale et tête de série numéro 8 du tournoi s'est incliné dans les deux manches suivantes (défaites 5-7, 6-4, 6-3) face à la 130eme mondiale, cette dernière signant au passage la plus belle victoire de sa jeune carrière. L'année commence bien mal pour Madame Monfils, qui restait sur une élimination d'entrée à Tenerife, une semaine après avoir pris une leçon contre Jessica Pegula à Indian Wells, comme pour Badosa. Visiblement pas encore dans le rythme, l'Espagnole n'a posé aucun problème mardi à Victoria Azarenka, qui n'a laissé que cinq jeux (6-3, 6-2) à la numéro 8 mondiale et lauréate du dernier Indian Wells.

Retour gagnant pour Kenin

L'année débute bien en revanche pour Sofia Kenin. L'Américaine privée de compétition depuis le dernier Wimbledon (élimination au deuxième tour contre sa compatriote Brengle), d'abord par une blessure à un pied puis par le Covid-19, a retrouvé les courts mardi. Et l'ancienne membre du Top 10 aujourd'hui 12eme au classement a réussi son retour avec une victoire en deux sets (7-5, 7-5) face à la certes modeste Italienne Lucia Bronzetti, 148eme mondiale. Tête de série numéro 6 à Adelaïde, elle sera opposée à l'Australienne Alja Tomljanovic au deuxième tour.



A DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Gauff (USA)

Tomljanovic (AUS) - Kenin (USA, n°6)

Azarenka (BLR) - Hon (AUS, WC)

Fernandez (CAN) - Swiatek (POL, n°5)



Rybakina (KAZ, n°7) - Bouzkova (RTC, Q)

Rogers (USA) - Sakkari (GRE, n°3)

Gasanova (RUS) - Doi (JAP)

Juvan (SLO) - Sabalenka (BIE, n°2)





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-2, 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)

Kenin (USA, n°6) bat Bronzetti (ITA) : 7-5, 7-5



Azarenka (BLR) bat Badosa (ESP, n°4) : 6-3, 6-2

Hon (AUS, WC) bat Kvitova (RTC) : 6-7 (4), 7-5, 6-2

Fernandez (CAN) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Saville (POL, Q) : 6-3, 6-3



Rybakina (KAZ, n°7) bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1

Bouzkova (RTC, Q) bat Papamichail (GRE, Q) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Sakkari (GRE, n°3) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4



Gasanova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°8) : 5-7, 6-4, 6-3

Doi (JAP) bat Kucova (SLQ) : 6-3, 3-6, 6-1

Juvan (SLO) bat Paquet (FRA) : 6-4, 6-2

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye