WTA - Adelaïde : Halep au tapis, Barty sans trembler

ADÉLAÏDE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 704 047€

Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

1er tour

Un petit tour et puis s'en va pour Simona Halep à Adelaïde.Halep a bien résisté à la Biélorusse dans le premier set. En revanche, elle n'a pratiquement plus existé ensuite.L'Américaine déjà expéditive au tour précédent contre Sofia Kenin n'a encore laissé que quatre jeux (6-3, 6-1, 1h05) à la Suissesse classée au 7eme rang à la WTA. Pas de problème cette fois en revanche pour Ashleigh Barty.(6-3, 6-3). La numéro 1 mondiale sera opposée à Collins, tandis que Sabalenka affrontera l'Ukrainienne Dayana Yastremska, victorieuse elle aussi en deux sets (6-4, 6-3) de Donna Vekic.Barty (AUS, n°1) - Collins (USA)Yastremska (UKR) - Sabalenka (BIE, n°6, WC)bat Vondrousova (RTC, n°8) : 6-3, 6-3bat Bencic (SUI, n°4, WC) : 6-3, 6-1bat Vekic (CRO) : 6-4, 6-3bat Halep (ROU, n°2) : 6-4, 6-2bat Pavlyuchenkova (RUS) : 4-6, 6-3, 7-5bat Rodionova (AUS, Q) : 6-0, 6-0bat Goerges (ALL) : 7-6 (6), 7-6 (4)bat Kenin (USA, n°7) : 6-3, 6-1bat Sakkari (GRE) : 2-6, 7-5, 6-1bat Kerber (ALL, n°9) : 6-3, 2-0, abandonbat Pera (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-4, 7-5- Byebat Kontaveit (EST) : 6-2, 6-4bat Stephens (USA) : 6-2, 6-2bat Maria (ALL, LL) : 6-3, 6-0bat Kasatkina (RUS, Q) : 6-4, 6-4bat Hon (AUS, WC) : 7-6 (7), 6-3bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-3, 6-2bat Golubic (SUI, Q) : 6-0, 6-4bat Diatchenko (RUS, LL) : 7-5, 6-2bat Sevastova (LET) : 4-6, 6-1, 6-3bat Babos (HON, LL) : 7-5, 6-3bat Wang (CHN) : 6-1, 6-3bat Hsieh (TPE) : 5-7, 6-1, 7-5bat Strycova (RTC) : 7-6 (6), 6-3bat Putintseva (KAZ, Q) : 7-6 (4), 6-2- Bye