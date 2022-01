WTA - Adelaide : Barty ouvre son compteur en 2022

Il faudra compter sur elle en 2022. L'Australienne Ashleigh Barty, numéro une mondiale et tête de série n°1, a remporté le tournoi WTA 500 d'Adelaide 1 en Australie, sur dur extérieur, en disposant, en finale, d'Elena Rybakina, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°7, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h05 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. A ce moment-là, l'Australienne a tremblé, en étant obligé de sauver deux balles de break. Mais, dans la foulée, c'est Ashleigh Barty qui a pris le service de son adversaire, avant de conclure, dans un ultime jeu blanc (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux a pris le large d'entrée. Grâce à un double-break, la numéro une mondiale a assez rapidement mené 4-0, pour ensuite ne plus jamais être rejointe (6-2). En ouvrant son compteur, en ce début d'année 2022, Ashleigh Barty ajoute également un quatorzième titre à son palmarès.



ADELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



Finale

Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°7) : 6-3, 6-2



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat Swiatek (POL, n°5) : 6-2, 6-4

Rybakina (KAZ, n°7) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-3



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Kenin (USA, n°6) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Azarenka (BLR) : 6-3, 2-6, 6-1

Rybakina (KAZ, n°7) bat Rogers (USA) : 3-6, 6-3, 6-2

Doi (JAP) bat Juvan (SLO) : 6-3, 4-6, 7-6 (5)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-1

Kenin (USA, n°6) bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 7-6 (5), 6-3

Azarenka (BLR) bat Hon (AUS, WC) : 6-3, 7-5

Swiatek (POL, n°5) bat Fernandez (CAN) : 6-1, 6-2



Rybakina (KAZ, n°7) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Sakkari (GRE, n°3) : 7-6 (5), 2-6, 6-4

Doi (JAP) bat Gasanova (RUS) : 7-6 (4), 6-3

Juvan (SLO) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (6), 6-1



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-2, 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)

Kenin (USA, n°6) bat Bronzetti (ITA) : 7-5, 7-5



Azarenka (BLR) bat Badosa (ESP, n°4) : 6-3, 6-2

Hon (AUS, WC) bat Kvitova (RTC) : 6-7 (4), 7-5, 6-2

Fernandez (CAN) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Saville (POL, Q) : 6-3, 6-3



Rybakina (KAZ, n°7) bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1

Bouzkova (RTC, Q) bat Papamichail (GRE, Q) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Sakkari (GRE, n°3) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4



Gasanova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°8) : 5-7, 6-4, 6-3

Doi (JAP) bat Kucova (SLQ) : 6-3, 3-6, 6-1

Juvan (SLO) bat Paquet (FRA) : 6-4, 6-2

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye