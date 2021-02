WTA - Adelaide : Barty, numéro une mondiale et tenante du titre, éliminée d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Exemptée du premier tour, en sa qualité de tête de série n°1, l'Australienne Ashleigh Barty, numéro une mondiale et tenante du titre, faisait son entrée en lice au tournoi WTA 500 d'Adélaide en Australie, sur dur extérieur, à l'occasion des huitièmes de finale. Une aventure qui sera donc de courte durée. En effet, l'Australienne a été éliminée par l'Américaine Danielle Rose Collins, 37eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h07 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant l'Américaine qui a cédé son service d'entrée. Malgré cet avantage et alors qu'elle a mené jusqu'à 3-2, Barty a complétement craqué, cédant alors les quatre derniers jeux de ce set (3-6). Scénario plus ou moins similaire dans la deuxième et dernière manche. A 2-1 en faveur de son adversaire, Collins a alors de nouveau été la première à céder son service, cette fois blanc. Alors que la numéro une mondiale a ensuite mené jusqu'à 4-2, elle a de nouveau craqué et cédé les quatre derniers jeux de cet set, pour finir par s'incliner (4-6).

Bencic et Swiatek passent, hécatombe chez les autres tête de série

C'est également terminé pour la Croate Petra Martic, 21eme joueuse mondiale et tête de série n°6, sortie en huitième de finale par l'Américaine Cori Gauff, 52eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (5-7, 6-3, 6-4) et 2h13 de jeu, pour la Kazakhe Yulia Putintseva, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°7, sortie aussi en huitième de finale, par l'Australienne Storm Sanders, 292eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (6-4, 5-7, 6-1) et 2h20 de jeu et pour la Chinoise Qiang Wang, 35eme joueuse mondiale et tête de série n°8, sortie également en huitièmes de finale, par la Suissesse Jil Belen Teichmann, 61eme joueuse mondiale, en trois manches (3-6, 6-3, 6-3) et 2h01 de jeu. En revanche, ça passe pour la Suissesse Belinda Bencic, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°2, qui a éliminé, d'entrée, la Japonaise Misaki Doi, 86eme joueuse mondiale et lucky loser, en deux manches (6-1, 6-3) et 1h16 de jeu. et pour la Polonaise Iga Swiatek, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°5, qui a éliminé l'Australienne Maddison Inglis, 136eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-1, 6-3) et 1h15 de jeu.



ADELAIDE (Australie, WTA 500, dur extérieur, 441 920€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



Quarts de finale

Collins (USA) - Swiatek (POL, n°5)

Sevastova (LET) - Teichmann (SUI)

Gauff (USA, Q) - Rogers (USA)

Sanders (AUS, Q) - Bencic (SUI, n°2)



Huitième de finale

Collins (USA) bat Barty (AUS, n°1) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Sevastova (LET) bat McHale (USA, LL) : 6-4, 6-1

Teichmann (SUI) bat Wang (CHN, n°8) : 3-6, 6-3, 6-3



Gauff (USA, Q) bat Martic (CRO, n°6) : 5-7, 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Konta (GBR, n°3) : 6-2, 6-2

Sanders (AUS, Q) bat Putintseva (KAZ, n°7) : 6-4, 5-7, 6-1

Bencic (SUI, n°2) bat Doi (JAP, LL) : 6-1, 6-3



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Collins (USA) bat Zheng (CHN) : 7-6 (5), 6-1

Inglis (AUS, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 5-7, 7-5, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Brengle (USA, Q) : 6-3, 6-4



Mertens (BEL, n°4) - Bye

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-2, 6-4

Teichmann (SUI) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 7-6 (5)

Wang (CHN, n°8) bat Gadecki (AUS, WC) : 6-4 6-3



Martic (CRO, n°6) bat Samsonova (RUS, Q) : 4-6, 6-0, 7-5

Gauff (USA, Q) bat Paolini (ITA, Q) : 6-4, 6-7 (4), 6-2

Rogers (USA) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Konta (GBR, n°3) - Bye



Putintseva (KAZ, n°7) bat Siegemund (ALL) : 6-4, 6-4

Sanders (AUS, Q) bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-1, 6-2

Doi (JAP, LL) bat Blinkova (RUS) : 7-6 (5), 3-6, 6-2

Bencic (SUI, n°2) - Bye