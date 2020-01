WTA - Adelaïde : Barty lance sa saison par une victoire étriquée

ADELAIDE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 704 047€)

2eme tour

1er tour

Plus d'informations à venir...bat Pavlyuchenkova (RUS) : 4-6, 6-3, 7-5Rodionova (AUS, Q) - Vondrousova (RTC, n°8)Bencic (SUI, n°4, WC) - Goerges (ALL)Collins (USA) - Kenin (USA, n°7)Sakkari (GRE) - Vekic (CRO)Yastremska (UKR) - Kerber (ALL, n°9)Sabalenka (BIE, n°6, WC) - Pera (USA, Q)Tomljanovic (AUS, WC) - Halep (ROU, n°2)- Byebat Kontaveit (EST) : 6-2, 6-4bat Stephens (USA) : 6-2, 6-2bat Maria (ALL, LL) : 6-3, 6-0bat Kasatkina (RUS, Q) : 6-4, 6-4bat Hon (AUS, WC) : 7-6 (7), 6-3bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-3, 6-2bat Golubic (SUI, Q) : 6-0, 6-4bat Diatchenko (RUS, LL) : 7-5, 6-2bat Sevastova (LET) : 4-6, 6-1, 6-3bat Babos (HON, LL) : 7-5, 6-3bat Wang (CHN) : 6-1, 6-3bat Hsieh (TPE) : 5-7, 6-1, 7-5bat Strycova (RTC) : 7-6 (6), 6-3bat Putintseva (KAZ, Q) : 7-6 (4), 6-2- Bye