WTA - Adelaïde : Barty en finale à domicile

Barty a déjà battu Yastremska



.@ashbarty gets the hard fought win over Collins!

Seals her spot in the @AdelaideTennis final 3-6, 6-1, 7-6(5)! pic.twitter.com/9pXIOfYXFG



— WTA (@WTA) January 17, 2020

ADÉLAÏDE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 704 047€

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

1er tour

Ça va mieux pour Ashleigh Barty ! Depuis son triomphe au Masters de Shenzhen, la n°1 mondiale restait sur une défaite contre Kristina Mladenovic en finale de Fed Cup et une élimination d'entrée à Brisbane face à Jennifer Brady. Mais ce samedi, l'Australienne va disputer sa première finale de la saison, à Adelaïde.Après avoir perdu le premier set en se faisant breaker à 0-1, Barty a remporté le deuxième en prenant le service de l'Américaine (touchée au dos et manipulée par le kiné) à 1-0 et 3-0. Et alors qu'on aurait pu croire que Collins, à trois jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie, allait lâcher, elle est parvenue à revenir à 4-4 alors que Barty l'avait breakée, mais s'est finalement inclinée au tie-break, sur le score de 7-5.En finale, la n°1 mondiale sera opposée à la n°24, Dayana Yastremska, qui s'est offert le scalp de la n°12, Aryna Sabalenka : 6-4, 7-6 en 1h47. L'Ukrainienne a breaké à 2-2 pour remporter le premier set, et d'entrée de deuxième set, mais la Biélorusse est revenue à 3-3, avant de céder au tie-break (7-4). Barty (23 ans, 8 titres) et Yastremska (19 ans, 3 titres) se sont affrontées une fois sur le circuit, à Miami l'an passé, et l'Australienne s'était imposée 6-4, 6-1.Barty (AUS, n°1) - Yastremska (UKR)bat Collins (USA) : 3-6, 7-1, 7-6 (5)bat Sabalenka (BIE, n°6, WC) : 6-4, 7-6 (4)bat Vondrousova (RTC, n°8) : 6-3, 6-3bat Bencic (SUI, n°4, WC) : 6-3, 6-1bat Vekic (CRO) : 6-4, 6-3bat Halep (ROU, n°2) : 6-4, 6-2bat Pavlyuchenkova (RUS) : 4-6, 6-3, 7-5bat Rodionova (AUS, Q) : 6-0, 6-0bat Goerges (ALL) : 7-6 (6), 7-6 (4)bat Kenin (USA, n°7) : 6-3, 6-1bat Sakkari (GRE) : 2-6, 7-5, 6-1bat Kerber (ALL, n°9) : 6-3, 2-0, abandonbat Pera (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-4, 7-5- Byebat Kontaveit (EST) : 6-2, 6-4bat Stephens (USA) : 6-2, 6-2bat Maria (ALL, LL) : 6-3, 6-0bat Kasatkina (RUS, Q) : 6-4, 6-4bat Hon (AUS, WC) : 7-6 (7), 6-3bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-3, 6-2bat Golubic (SUI, Q) : 6-0, 6-4bat Diatchenko (RUS, LL) : 7-5, 6-2bat Sevastova (LET) : 4-6, 6-1, 6-3bat Babos (HON, LL) : 7-5, 6-3bat Wang (CHN) : 6-1, 6-3bat Hsieh (TPE) : 5-7, 6-1, 7-5bat Strycova (RTC) : 7-6 (6), 6-3bat Putintseva (KAZ, Q) : 7-6 (4), 6-2- Bye