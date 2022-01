WTA - Adélaïde 2 : Gauff et Samsonova tiennent leur rang

Il ne reste plus que trois têtes de série au stade des huitièmes de finale du tournoi d'Adélaïde 2, mais les deux premières à entrer en lice se sont qualifiées. Coco Gauff (n°3) disputera les quarts de finale d'un tournoi WTA pour la première fois depuis août dernier à Montréal, suite à son succès 6-3, 5-7, 6-3 en 1h55 contre Marta Kostyuk. Après avoir remporté le premier set en breakant à 2-1, l'Américaine de 17 ans est revenue de 2-5 à 5-5 dans la deuxième manche en sauvant trois balles de set, mais elle a de nouveau craqué à 6-5 et a laissé l'Ukrainienne de 19 ans égaliser à un set partout. Dans le troisième, Gauff a sauvé deux balles de 2-0 et s'est finalement envolée ensuite, en breakant à 3-3 et 5-3. La voilà donc en quarts contre Ana Konjuh. Pour Liudmila Samsonova, tête de série n°8, ce fut en revanche beaucoup plus facile, avec une victoire 6-2, 6-1 en 1h08 contre Nuria Parrizaz-Diaz, au terme d'un match où elle n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service adverse à 0-0 et 3-1 dans le premier set et à 1-1, 3-1 et 5-1 dans le deuxième. Prochaine adversaire : Madison Keys.



ADELAIDE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 780€)

Tenante du titre (en 2022, Adelaide 1) : Ashleigh Barty (AUS)



Huitièmes de finale

Brengle (USA) bat Peterson (SUE, Q) : 6-3, 6-2

Riske (USA) bat Kalinina (UKR) : 6-1, 6-3

Zidansek (SLO, n°4) - Inglis (AUS, WC)

Davis (USA, Q) bat Paolini (ITA) : 4-6, 6-4, 6-4



Konjuh (CRO) bat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-2, 7-6 (3)

Gauff (USA, n°3) bat Kostyuk (UKR) : 6-3, 5-7, 6-3

Samsonova (RUS, n°8) bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-2, 6-1

Keys (USA) bat Martincova (RTC) : 6-1, 6-3



1er tour

Peterson (SUE, Q) bat Sabalenka (BIE, n°1, WC) : 5-7, 6-1, 7-5

Brengle (USA) bat Potapova (RUS, Q) : 7-5, 4-6, 6-1

Riske (USA) bat Linette (POL) : 6-4, 6-4

Kalinina (UKR) bat Cirstea (ROU, n°9) : 6-3, 6-2



Zidansek (SLO, n°4) bat Watson (GBR, Q) : 2-6, 6-2, 7-6 (4)

Inglis (AUS, WC) bat Kovinic (MNE, Q) : 6-4, 1-6, 6-2

Paolini (ITA) bat Sanders (AUS, Q) : 7-5, 6-2

Davis (USA, Q) bat Teichmann (SUI, n°7) : 1-6, 7-6 (3), 6-4



Vondrousova (RTC) bat Golubic (SUI) : 5-7, 6-4, 6-3

Konjuh (CRO) bat Saville (AUS, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Kostyuk (UKR) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-4

Gauff (USA, n°3) bat Siniakova (RTC) : 6-1, 6-2



Samsonova (RUS, n°8) bat Sherif (EGY) : 7-6 (2), 6-4

Parrizas Diaz (ESP) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Martincova (RTC) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-3

Keys (USA) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-2, 6-4