WTA - Adelaide 2 : Fin de parcours prématurée pour Sabalenka

January 11, 2022 12:40 Alors qu'elle a le statut de tête de série numéro 1 à Adelaide, Aryna Sabalenka a chuté dès son entrée en lice face à Rebecca Peterson. Cori Gauff et Tamara Zidansek, respectivement troisième et quatrième dans la hiérarchie, ont eu plus de réussite.