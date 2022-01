Toujours pas de victoire en 2022 pour Alizé Cornet. Battue par Naomi Osaka pour son entrée en lice à Melbourne la semaine passée, la Française de bientôt 32 ans (61eme mondiale) avait droit à un tirage plus favorable à Adelaïde, mais elle est tombée dès le premier tour également. Opposée à l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 66eme mondiale, Cornet a été battue 6-4, 6-4 en 1h40. La Française a notamment été en difficulté au service, avec seulement 56% de premières balles, aucun ace, 5 doubles-fautes et 5 breaks concédés. Dans le premier set, elle est revenue de 0-1 à 1-1 puis de 3-4 à 4-4 mais l'Espagnole l'a de nouveau breakée et a conclu sur un jeu blanc à 5-4. Dans le deuxième, Cornet a encore réussi à débreaker après avoir perdu son service à 1-1, mais malgré trois balles d'égalisation à 3-3, elle ne les a pas converties et quitte donc déjà le tournoi. On la retrouvera à Melbourne la semaine prochaine, où elle va disputer son 60eme tournoi du Chelem d'affilée, seize ans après son tout premier Open d'Australie.

Svitolina n'y arrive plus

Une première surprise est intervenue dans le ce tournoi d'Adélaïde 2, avec la défaite de la tête de série n°2, Elina Svitolina. L'Ukrainienne, qui n'a plus gagné un match depuis le 10 octobre à Indian Wells, n'a rien pu faire face à Madison Keys, 56eme mondiale, qui l'a emporté 6-2, 6-4 en 1h17. L'Américaine s'est montrée intraitable au service, signant 14 aces, une seule double-faute et n'ayant pas la moindre balle de break à sauver. Elle a pris le service de Svitolina à 0-0 et 2-0 dans le premier set et à 1-1 dans le deuxième pour s'imposer.



ADELAIDE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 780€)

Tenante du titre (en 2022, Adelaide 1) : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1, WC) - Peterson (SUE, Q)

Potapova (RUS, Q) - Brengle (USA)

Riske (USA) bat Linette (POL) : 6-4, 6-4

Kalinina (UKR) - Cirstea (ROU, n°9)



Zidansek (SLO, n°4) - Watson (GBR, Q)

Inglis (AUS, WC) - Kovinic (MNO, Q)

Paolini (ITA) - Sanders (AUS, Q)

Davis (USA, Q) - Teichmann (SUI, n°7)



Vondrousova (RTC) bat Golubic (SUI) : 5-7, 6-4, 6-3

Konjuh (CRO) bat Saville (AUS, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Kostyuk (UKR) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-4

Siniakova (RTC) - Gauff (USA, n°3)



Samsonova (RUS, n°8) - Sherif (EGY)

Parrizas Diaz (ESP) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Yastremska (UKR) - Martincova (RTC)

Keys (USA) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-2, 6-4