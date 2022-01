WTA - Adelaïde 1 : Paquet au tapis, Sakkari et Rybakina dans la douleur

Les têtes de série dans la douleur, Chloé Paquet déjà éliminée. Unique Française engagée dans le tournoi d'Adelaïde 1 cette semaine, la 119eme mondiale repêchée en dernière minute dans le tableau final au bénéfice des forfaits n'a pas pesé lourd lundi contre la Slovène Kaja Juvan. Cette dernière n'a jamais tremblé contre la jeune Tricolore, corrigée 6-4, 6-2 après 1h25 de jeu. Paquet va désormais pouvoir se pencher sur l'Open d'Australie, dont elle disputera les qualifications. Maria Sakkari et Elena Rybakina mettront le cap sur Melbourne avec de toutes autres ambitions. La Grecque comme la Kazakhe n'en sont qu'au stade de la préparation pour le moment et elles ont toutes deux dû batailler lundi pour se hisser au deuxième tour de ce premier rendez-vous de l'année 2022 en ce qui les concerne.

Sakkari et Rybakina ont souffert

Sakkari, tête de série numéro 3 et 6eme au classement mondial, comme Rybakina (n°7 et 14eme mondiale), ont eu besoin de trois sets pour se défaire respectivement de la Slovène Tamara Zidansek (6-2, 0-6, 6-4 en 2h06 de jeu) et de l'Australienne Storm Sanders (6-4, 1-6, 6-1 en 2h01 de jeu). La Grecque demi-finaliste la saison dernière à Roland-Garros et à l'US Open sera opposée au prochain match à l'Américaine Shelby Rogers ou à une qualifiée. La Kazakhe, de son côté, est d'ores et déjà certaine d'affronter une des six joueuses issue des qualifications (Bouzkova, Bronzetti, Inglis, Saville, Eikeri et Voegele ou Papamichail).



A DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) - Q

Tomljanovic (AUS) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)

Q - Kenin (USA, n°6)



Badosa (ESP, n°4) - Azarenka (BIE)

Hon (AUS, WC) - Kvitova (RTC)

Fernandez (CAN) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4

Q - Swiatek (POL, n°5)



Rybakina (KAZ, n°7) bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1

Q - Q

Q - Rogers (USA)

Sakkari (GRE, n°3) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4



Svitolina (UKR, n°8) - Gasanova (RUS)

Doi (JAP) - Kucova (SLQ)

Juvan (SLO) bat Paquet (FRA, LL) : 6-4, 6-2

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye