Sakkari et Rybakina ont souffert

Hon crée la sensation contre Kvitova



A

DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

1er tour

Paquet (FRA, LL)

Unique Française engagée dans le tournoi d'Adelaïde 1 cette semaine,Paquet va désormais pouvoir se pencher sur l'Open d'Australie, dont elle disputera les qualifications. Maria Sakkari et Elena Rybakina mettront le cap sur Melbourne avec de toutes autres ambitions. La Grecque comme la Kazakhe n'en sont qu'au stade de la préparation pour le moment et elles ont toutes deux dû batailler lundi pour se hisser au deuxième tour de ce premier rendez-vous de l'année 2022 en ce qui les concerne.pour se défaire respectivement de la Slovène Tamara Zidansek (6-2, 0-6, 6-4 en 2h06 de jeu) et de l'Australienne Storm Sanders (6-4, 1-6, 6-1 en 2h01 de jeu). La Grecque demi-finaliste la saison dernière à Roland-Garros et à l'US Open sera opposée au prochain match à l'Américaine Shelby Rogers ou à une qualifiée. La Kazakhe, de son côté, est d'ores et déjà certaine d'affronter une des six joueuses issue des qualifications (Bouzkova, Bronzetti, Inglis, Saville, Eikeri et Voegele ou Papamichail).Redescendue au 17eme rang mondial, Petra Kvitova ne figure pas parmi les têtes de série de ce tournoi. Il n'empêche que la Tchèque fait toujours partie à 31 ans des meilleurs joueurs du circuit. Peu de spécialistes donnait donc très cher de la peau de Priscilla Hon (23 ans) face à l'ancienne numéro 2 mondiale.Hon s'offre ainsi la plus belle victoire de sa jeune carrière jusqu'à maintenant. Quant à Kvitova, qui a mené 4-2 puis 5-4 dans le dernier set, elle peut nourrir de bien amers regrets, d'autant qu'elle avait mieux démarré la rencontre que sa jeune adversaire en remportant la première manche au jeu décisif.- ByeGauff (USA) - Qbat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)Q - Kenin (USA, n°6)- Azarenka (BIE)bat Kvitova (RTC) : 6-7 (4), 7-5, 6-2bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4Q - Swiatek (POL, n°5)bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1Q - QQ - Rogers (USA)bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4Svitolina (UKR, n°8) - Gasanova (RUS)Doi (JAP) - Kucova (SLQ)bat: 6-4, 6-2- Bye