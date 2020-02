WTA - Acapulco : Y.Wang et Bouzkova sorties d'entrée

Des trois têtes de série en lice lundi à Acapulco (Mexique), premier jour du tournoi, deux sont passées à la trappe. Si la Japonaise Nao Hibino n'a fait qu'une bouchée de la Néerlandaise Rus (6-3, 6-1), Yafan Wang (n°2) et Marie Bouzkova (n°3) n'ont pas eu cette chance. La Chinoise, opposée à sa compatriote Xiyu Wang (127eme) s'est inclinée en deux sets (6-4, 7-6) malgré deux opportunités dans le jeu décisif de la deuxième manche (remporté 10-8 par Xiyu Wang) pour recoller à un set partout. La Tchèque, elle, pensait s'être relancée face à Tatjana Maria après avoir balayé l'Allemande dans la deuxième manche alors qu'elle avait perdu la première. Malheureusement pour Bouzkova, le coup d'accélérateur de Maria dans la dernière manche lui a été fatal (6-4, 1-6, 6-2).



ACAPULCO (Mexique, WTA International, dur extérieur, 232 035€)

Tenante du titre : Yafan Wang (CHN)



1er tour

Stephens (USA, n°1) - Zarazua (MEX, WC)

Rogers (USA) - Volynets (USA, WC)

Zidansek (SLO) bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 6-4

Juvan (SLO, Q) - V.Williams (USA, WC, n°5)



Maria (ALL) bat Bouzkova (RTC, n°3) : 6-4, 1-6, 6-2

Potapova (RUS) - Schmiedlova (SLQ)

Fernandez (CAN, Q) - Stojanovic (SER)

Hibino (JAP, n°8) bat Rus (PBS) : 6-3, 6-1



Watson (GBR, n°7) - Vandeweghe (USA)

Bondarenko (UKR) bat Kovinic (MNE) : 6-7 (7), 6-4, 6-2

Arconada (USA, Q) - Dolehide (USA, Q)

McHale (USA) - Davis (USA, n°4)



Zhu (CHN, n°6) - Zavatska (UKR)

Boulter (GBR) - Paolini (ITA)

Errani (ITA, Q) - Sorribes Tormo (ESP)

X.Wang (CHN, Q) bat Y.Wang (CHN, n°2) : 6-4, 7-6 (8)