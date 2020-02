WTA - Acapulco : Une finale Fernandez - Watson

A maiden final for Fernandez! 🥳

ACAPULCO (Mexique, WTA International, dur extérieur, 232 035€)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

1er tour

C'est une finale pour le moins inattendue qui se déroulera à Acapulco dans le tableau féminin. Elle opposera en effet la 69eme à 190eme joueuse mondiale, Heather Watson et Leylah Fernandez. Seule tête de série présente dans le dernier carré, la Britannique Heather Watson (27 ans) disputera la cinquième finale de sa carrière (3v-1d), après son succès 6-4, 7-6 en 1h47 contre la Chinoise Xiyu Wang, dans un match marqué par sept breaks. Elle sera opposée à la Canadienne de 17 ans Leylah Fernandez, victorieuse du dernier Roland-Garros juniors, et qui s'est défaite de la Mexicaine Renata Zarazua en deux sets et 1h28 : 6-3, 6-3 au terme d'un match où il y a eu neuf breaks. Il s'agira de sa toute première finale sur le circuit WTA.Fernandez (CAN, Q) - Watson (GBR, n°7)bat Zarazua (MEX, WC)bat X.Wang (CHN, Q) : 6-4, 7-6 (6)bat Zidansek (SLO) : 6-2, 3-6, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-3, 7-5bat McHale (USA) : 6-3, 1-6, 6-1bat Zhu (CHN, n°6) : 6-2, 6-2bat Volynets (USA, WC) : 4-6, 7-5, 6-0bat Juvan (SLO, Q) : 6-2, 6-2bat Maria (ALL) : 6-3, 6-3bat Hibino (JAP, n°8) : 6-3, 6-0bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 6-2bat Dolehide (USA, Q) : 5-7, 6-3, 6-4bat Boulter (GBR) : 7-6 (2), 7-5bat Errani (ITA, Q) : 7-5, 6-7 (3), 6-1bat Stephens (USA, n°1) : 6-4, 6-2bat Rogers (USA) : 6-2, 7-6 (5)bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 6-4bat V.Williams (USA, WC, n°5) : 4-6, 7-6 (4), 6-2bat Bouzkova (RTC, n°3) : 6-4, 1-6, 6-2bat Schmiedlova (SLQ) : 4-6, 7-5, 6-1bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-1bat Rus (PBS) : 6-3, 6-1bat Vandeweghe (USA) : 4-6, 6-4, 6-4bat Kovinic (MNE) : 6-7 (7), 6-4, 6-2bat Arconada (USA, Q) : 6-2, 6-2bat Davis (USA, n°4) : 6-2, 1-6, 6-4bat Zavatska (UKR) : 7-6 (2), 6-2bat Di Lorenzo (USA, LL) : 2-6, 6-3, 6-2bat Sorribes Tormo (ESP) : 7-5, 6-4bat Y.Wang (CHN, n°2) : 6-4, 7-6 (8)