WTA - Acapulco : Dix balles de match et un trophée pour Watson

Watson va retrouver le Top 50

ACAPULCO (Mexique, WTA International, dur extérieur, 232 035€)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

1er tour

Quatre ans plus tard, Heather Watson renoue avec la victoire sur le circuit WTA. Incapable de soulever un trophée depuis celui de Monterrey en février 2016, la Britannique de 27 ans a de nouveau remporté un tournoi mexicain, mais cette fois à Acapulco. La 69eme joueuse mondiale s'est défaite en finale de la 190eme et issue des qualifications, Leylah Fernandez, la Canadienne de 17 ans qui a remporté Roland-Garros chez les juniors l'an passé.La Britannique a entamé le match de la meilleure des façons, en menant 4-0. Fernandez a fait l'un de ses breaks de retard, mais pas deux, et Watson a donc empoché le premier set. Dans le deuxième, la tête de série n°7 a mené 2-0, mais la qualifiée est revenue à 2-2, avant de manquer quatre balles de set à 5-4 et 6-5. Tout s'est donc joué au tie-break, où Watson a mené 6-2, mais a manqué quatre balles de match, puis encore une autre à 8-7, et c'est finalement Fernandez qui a enchaîné trois points de suite pour revenir à une manche partout.Heureusement pour Watson, ce scénario ne lui a pas fait perdre le fil, et elle a breaké deux fois dans la dernière manche. A 5-1, elle a encore manqué quatre balles de match, mais la cinquième a été la bonne !Quant à Fernandez, qui sera 126eme, elle n'a sans doute pas fini de faire parler d'elle, et de prolonger la belle période que vit le tennis canadien actuellement.bat Fernandez (CAN, Q) : 6-4, 6-7 (8), 6-1bat Zarazua (MEX, WC)bat X.Wang (CHN, Q) : 6-4, 7-6 (6)bat Zidansek (SLO) : 6-2, 3-6, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-3, 7-5bat McHale (USA) : 6-3, 1-6, 6-1bat Zhu (CHN, n°6) : 6-2, 6-2bat Volynets (USA, WC) : 4-6, 7-5, 6-0bat Juvan (SLO, Q) : 6-2, 6-2bat Maria (ALL) : 6-3, 6-3bat Hibino (JAP, n°8) : 6-3, 6-0bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 6-2bat Dolehide (USA, Q) : 5-7, 6-3, 6-4bat Boulter (GBR) : 7-6 (2), 7-5bat Errani (ITA, Q) : 7-5, 6-7 (3), 6-1bat Stephens (USA, n°1) : 6-4, 6-2bat Rogers (USA) : 6-2, 7-6 (5)bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 6-4bat V.Williams (USA, WC, n°5) : 4-6, 7-6 (4), 6-2bat Bouzkova (RTC, n°3) : 6-4, 1-6, 6-2bat Schmiedlova (SLQ) : 4-6, 7-5, 6-1bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-1bat Rus (PBS) : 6-3, 6-1bat Vandeweghe (USA) : 4-6, 6-4, 6-4bat Kovinic (MNE) : 6-7 (7), 6-4, 6-2bat Arconada (USA, Q) : 6-2, 6-2bat Davis (USA, n°4) : 6-2, 1-6, 6-4bat Zavatska (UKR) : 7-6 (2), 6-2bat Di Lorenzo (USA, LL) : 2-6, 6-3, 6-2bat Sorribes Tormo (ESP) : 7-5, 6-4bat Y.Wang (CHN, n°2) : 6-4, 7-6 (8)