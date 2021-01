WTA - Abu Dhabi : Troisième finale de suite pour Sabalenka !

Et de 14 pour Aryna Sabalenka ! La Biélorusse, n°10 mondiale, est inarrêtable depuis le mois d'octobre et va disputer sa troisième finale de suite ! Victorieuse à Ostrava puis à Linz, la voici désormais en finale à Abu Dhabi, pour le premier tournoi de la saison 2021 ! En demi-finale, elle s'est imposée sans trembler face à Maria Sakkari (n°22) : 6-3, 6-2 en 1h02. Auteure de 8 aces, Sabalenka a breaké son adversaire à 1-0 et 4-1 dans le premier set, puis a perdu l'un de ses breaks d'avance, ce qui ne l'a pas empêchée de conclure un peu plus tard. La deuxième manche a été un peu plus simple pour LA joueuse du moment, avec un break réussi à 2-2 et 4-2 et un jeu blanc pour conclure.

La Biélorusse va donc disputer la 13eme finale de sa carrière (8 victoires - 4 défaites) ce mercredi, contre Marta Kostyuk ou Veronika Kudermetova, des joueuses moins bien classées. Elle partira favorite une nouvelle fois, et une victoire pourrait lui permettre de gagner d'un coup trois places au classement pour se retrouver 7eme mondiale. Un classement qu'elle n'a jamais atteint durant sa carrière et qui viendrait récompenser sa formidable série.



ABU DHABI (Emirats Arabes Unis, WTA 500, dur extérieur, 460 730€)

Première édition



Demi-finales

Sabalenka (BIE, n°4) bat Sakkari (GRE, n°9) : 6-3, 6-2

Kostyuk (UKR) - Kudermetova (RUS)



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°9) bat Kenin (USA, n°1) : 2-6, 6-2, 6-0

Sabalenka (BIE, n°4) bat Rybakina (KAZ, n°6) : 6-4, 4-6, 6-3

Kostyuk (UKR) bat Sorribes Tormo (ESP) : 0-6, 6-1, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°2) : 5-7, 6-3, 7-6 (3)



8emes de finale

Kenin (USA, n°1) bat Putintseva (KAZ, n°13) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Sakkari (GRE, n°9) bat Muguruza (ESP, n°5) : 7-5, 6-4

Sabalenka (BIE, n°4) bat Jabeur (TUN, n°15) : 6-2, 6-4

Rybakina (KAZ, n°6) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-4



Kostyuk (UKR) bat Zidansek (SLO) : 6-1, 6-1

Sorribes Tormo (ESP) bat Gasanova (RUS, Q) : 7-5, 6-3

Kudermetova (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 4-6, 6-1

Svitolina (UKR, n°2) bat Alexandrova (RUS, n°17) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (8)



2eme tour

Kenin (USA, n°1) bat Flipkens (BEL) : 5-7, 5-4 abandon

Putintseva (KAZ, n°13) bat Krejcikova (RTC) : 6-4, 7-5

Sakkari (GRE, n°9) bat Gauff (USA) : 7-5, 6-2

Muguruza (ESP, n°5) bat Sasnovich (BIE) : 6-1, 6-4



Sabalenka (BIE, n°4) bat Tomljanovic (AUS) : 7-5, 6-4

Jabeur (TUN, n°15) bat Bondarenko (UKR, Q) : 5-7, 6-3, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Muchova (RTC, n°12) : forfait

Rybakina (KAZ, n°6) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4



Kostyuk (UKR) bat Hsieh (TAI) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Zidansek (SLO) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Pera (USA) : 5-7, 6-3, 6-4

Gasanova (RUS, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-2, 6-4



Badosa (ESP) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Turati (ITA, Q) : 6-2, 6-1

Alexandrova (RUS, n°17) bat Watson (GBR) : 7-5, 6-7, 6-3

Svitolina (UKR, n°2) bat Zvonareva (RUS) : 6-4, 6-1



1er tour

Kenin (USA, n°1) bat Yang (CHN, Q) : 7-6 (4), 6-2

Flipkens (BEL) bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4

Krejcikova (RTC) bat Loeb (USA) : 6-1, 6-3

Putintseva (KAZ, n°13) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°9) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-0, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Bondar (HON, Q) : 6-2, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 6-4



Sabalenka (BIE, n°4) bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)

Bondarenko (UKR, Q) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 3-6, 7-5

Jabeur (TUN, n°15) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3



Muchova (RTC, n°12) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-1

Kasatkina (RUS) bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2

X.Wang (CHN) bat Rus (PBS) : 6-3, 3-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°6) bat Stefanini (ITA, Q) : 6-1, 6-3



Hsieh (TAI) bat Vondrousova (RTC, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)

Kostyuk (UKR) bat Hradecka (RTC, Q) : 6-2, 6-4

Fernandez (CAN) bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-2

Zidansek (SLO) bat Brady (USA, n°11) : 0-6, 6-3, 6-4



Pera (USA) bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (10), 2-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-3

Gasanova (RUS, Q) bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Papamichail (GRE, LL) : 6-2, 7-6 (4)



Cornet (FRA) bat Grammatikopoulou (GRE, LL) : 6-2, 6-2

Badosa (ESP) bat Sevastova (LET) : 6-2, 5-7, 6-2

Turati (ITA, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-1, 6-2

Kudermetova (RUS) bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1



Alexandrova (RUS, n°17) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4

Watson (GBR) bat Burrage (GBR, LL) : 4-6, 6-2, 7-5

Zvonareva (RUS) bat Hesse (FRA, Q) : 6-3, 6-4

Svitolina (UKR, n°2) bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3