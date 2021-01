WTA - Abu Dhabi : Sabalenka s'adjuge le dixième titre de sa carrière

ABU DHABI (Emirats Arabes Unis, WTA 500, dur extérieur, 460 730€)

Première édition



Finale

Sabalenka (BIE, n°4) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 6-2



Demi-finales

Sabalenka (BIE, n°4) bat Sakkari (GRE, n°9) : 6-3, 6-2

Kudermetova (RUS) bat Kostyuk (UKR) : 7-6 (8), 6-4



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°9) bat Kenin (USA, n°1) : 2-6, 6-2, 6-0

Sabalenka (BIE, n°4) bat Rybakina (KAZ, n°6) : 6-4, 4-6, 6-3

Kostyuk (UKR) bat Sorribes Tormo (ESP) : 0-6, 6-1, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°2) : 5-7, 6-3, 7-6 (3)



8emes de finale

Kenin (USA, n°1) bat Putintseva (KAZ, n°13) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Sakkari (GRE, n°9) bat Muguruza (ESP, n°5) : 7-5, 6-4

Sabalenka (BIE, n°4) bat Jabeur (TUN, n°15) : 6-2, 6-4

Rybakina (KAZ, n°6) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-4



Kostyuk (UKR) bat Zidansek (SLO) : 6-1, 6-1

Sorribes Tormo (ESP) bat Gasanova (RUS, Q) : 7-5, 6-3

Kudermetova (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 4-6, 6-1

Svitolina (UKR, n°2) bat Alexandrova (RUS, n°17) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (8)



2eme tour

Kenin (USA, n°1) bat Flipkens (BEL) : 5-7, 5-4 abandon

Putintseva (KAZ, n°13) bat Krejcikova (RTC) : 6-4, 7-5

Sakkari (GRE, n°9) bat Gauff (USA) : 7-5, 6-2

Muguruza (ESP, n°5) bat Sasnovich (BIE) : 6-1, 6-4



Sabalenka (BIE, n°4) bat Tomljanovic (AUS) : 7-5, 6-4

Jabeur (TUN, n°15) bat Bondarenko (UKR, Q) : 5-7, 6-3, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Muchova (RTC, n°12) : forfait

Rybakina (KAZ, n°6) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4



Kostyuk (UKR) bat Hsieh (TAI) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Zidansek (SLO) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Pera (USA) : 5-7, 6-3, 6-4

Gasanova (RUS, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-2, 6-4



Badosa (ESP) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Turati (ITA, Q) : 6-2, 6-1

Alexandrova (RUS, n°17) bat Watson (GBR) : 7-5, 6-7, 6-3

Svitolina (UKR, n°2) bat Zvonareva (RUS) : 6-4, 6-1



1er tour

Kenin (USA, n°1) bat Yang (CHN, Q) : 7-6 (4), 6-2

Flipkens (BEL) bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4

Krejcikova (RTC) bat Loeb (USA) : 6-1, 6-3

Putintseva (KAZ, n°13) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°9) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-0, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Bondar (HON, Q) : 6-2, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 6-4



Sabalenka (BIE, n°4) bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)

Bondarenko (UKR, Q) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 3-6, 7-5

Jabeur (TUN, n°15) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3



Muchova (RTC, n°12) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-1

Kasatkina (RUS) bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2

X.Wang (CHN) bat Rus (PBS) : 6-3, 3-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°6) bat Stefanini (ITA, Q) : 6-1, 6-3



Hsieh (TAI) bat Vondrousova (RTC, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)

Kostyuk (UKR) bat Hradecka (RTC, Q) : 6-2, 6-4

Fernandez (CAN) bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-2

Zidansek (SLO) bat Brady (USA, n°11) : 0-6, 6-3, 6-4



Pera (USA) bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (10), 2-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-3

Gasanova (RUS, Q) bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Papamichail (GRE, LL) : 6-2, 7-6 (4)



Cornet (FRA) bat Grammatikopoulou (GRE, LL) : 6-2, 6-2

Badosa (ESP) bat Sevastova (LET) : 6-2, 5-7, 6-2

Turati (ITA, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-1, 6-2

Kudermetova (RUS) bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1



Alexandrova (RUS, n°17) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4

Watson (GBR) bat Burrage (GBR, LL) : 4-6, 6-2, 7-5

Zvonareva (RUS) bat Hesse (FRA, Q) : 6-3, 6-4

Svitolina (UKR, n°2) bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3