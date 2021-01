WTA - Abu Dhabi : Le tableau

ABU DHABI (Emirats Arabes Unis, WTA 500, dur extérieur, 460 730€)

Première édition

1er tour

Mladenovic (FRA)

Cornet (FRA)

Ferro (FRA)

C'est parti pour une nouvelle saison de tennis ! Une saison 2021 qui sera forcément particulière en raison de la pandémie de coronavirus qui a déjà bouleversé l'année 2020 et qui est encore loin d'être enrayée. Une fois n'est pas coutume, c'est à Abu Dhabi que va se dérouler le premier tournoi WTA de la saison, alors que c'est d'habitude une exhibition qui se joue sur ces courts en fin d'année. Avant d'entamer la tournée australienne dans trois semaines, quatre joueuses du Top 10 ont décidé d'entamer leur saison à Abu Dhabi : Sofia Kenin (n°4), Elina Svitolina (n°5), Karolina Pliskova (n°6) et Aryna Sabalenka (n°10). Trois Françaises ont également fait le déplacement, dont deux qui vont affronter des têtes de série dès le premier tour : Kristina Mladenovic face à Garbine Muguruza et Alizé Cornet face à Elise Mertens. Fiona Ferro défiera quant à elle la revenante Vera Zvonareva, n°2 mondiale en... 2010. Amandine Hesse va de son côté tenter de s'extirper des qualifications.Kenin (USA, n°1) - QSiegemund (ALL) - Flipkens (BEL)Krejcikova (RTC) - Loeb (USA)Trevisan (ITA) - Putintseva (KAZ, n°13)Sakkari (GRE, n°9) - Potapova (RUS)Gauff (USA) - Eikeri (NOR)Sasnovich (BIE) - Q- Muguruza (ESP, n°5)Sabalenka (BIE, n°4) - Hercog (SLO)Tomljanovic (AUS) - Zhu (CHN)Q - Y.Wang (CHN)Pavlyuchenkova (RUS) - Jabeur (TUN, n°15)Muchova (RTC, n°12) - Kovinic (MNE)Kasatkina (RUS) - Q.Wang (CHN)Rus (PBS) - X.Wang (CHN)Q - Rybakina (KAZ, n°6)Vondrousova (RTC, n°8) - Hsieh (TAI)Kostyuk (UKR) - QFernandez (CAN) - Paolini (ITA)Zidansek (SLO) - Brady (USA, n°11)Vekic (CRO, n°16) - Pera (USA)Sorribes Tormo (ESP) - Podoroska (ARG)Barthel (ALL) - QCirstea (ROU) - Ka.Pliskova (RTC, n°3)Mertens (BEL, n°7) -Sevastova (LET) - Badosa (ESP)Q - Shvedova (KAZ)Kudermetova (RUS) - Kontaveit (EST, n°10)Alexandrova (RUS, n°17) - Diyas (KAZ)Watson (GBR) - QZvonareva (RUS) -Pegula (USA) - Svitolina (UKR, n°2)