C'est parti pour la saison 2021 de la WTA ! Les premières balles sont échangées cette semaine du côté d'Abu Dhabi, et une première surprise est déjà intervenue avec l'élimination de la tête de série n°10, Anett Kontaveit. La n°23 mondiale a subi la loi de la n°46, Veronika Kudermetova, qui s'est imposée 7-5, 6-1 en 1h27. L'Estonienne a pris le service de la Russe dès le premier jeu, mais n'a ensuite plus réussi à breaker son adversaire de toute la partie. Kudermetova est revenue de suite à 1-1, puis a pris le service de Kontaveit à 6-5 pour empocher la première manche, avant de dérouler dans la deuxième en breakant à 1-0 et 3-0.

Sakkari sans trembler

La suite de la journée a été plus propice aux têtes de série. A commencer par Maria Sakkari (n°9). La Grecque n'a pas tremblé contre la Russe Anastasia Potapova, en s'imposant 6-4, 6-2 en 1h28. Auteure de 7 aces et 54% de premières balles, le n°22 mondiale n'a pas été breakée lors de cette partie (malgré quatre occasions pour la Russe) et a pris le service adverse à 1-1 dans le premier set et à 1-1 et 3-1 dans le deuxième. Yulia Putintseva (n°13) l'a quant à elle emporté 6-3, 6-3 en 1h23 contre Martina Trevisan, qui n'avait plus joué depuis son surprenant quart de finale à Roland-Garros. Elle non plus n'a pas été breakée lors de ce match, malgré cinq occasions. Elle a pris le service de l'Italienne à 2-2 et et 5-3 dans la première manche et 1-0 dans la deuxième. Ons Jabeur (n°15) a quant à elle dû batailler pendant 1h33 pour finalement se défaire d'Anastasia Pavlyuchenkova : 7-6, 6-3. La Tunisienne a dû sauver deux balles de premier set à 5-4, avant de l'emporter au tie-break (7-3), puis a déroulé dans le deuxième.



ABU DHABI (Emirats Arabes Unis, WTA 500, dur extérieur, 460 730€)

Première édition



1er tour

Kenin (USA, n°1) - Q

Flipkens (BEL) bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4

Krejcikova (RTC) - Loeb (USA)

Putintseva (KAZ, n°13) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°9) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2

Gauff (USA) - Eikeri (NOR)

Sasnovich (BIE) - Q

Mladenovic (FRA) - Muguruza (ESP, n°5)



Sabalenka (BIE, n°4) - Hercog (SLO)

Tomljanovic (AUS) bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)

Q - Y.Wang (CHN)

Jabeur (TUN, n°15) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3



Muchova (RTC, n°12) - Kovinic (MNE)

Kasatkina (RUS) bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2

Rus (PBS) - X.Wang (CHN)

Q - Rybakina (KAZ, n°6)



Vondrousova (RTC, n°8) - Hsieh (TAI)

Kostyuk (UKR) - Q

Fernandez (CAN) - Paolini (ITA)

Zidansek (SLO) - Brady (USA, n°11)



Vekic (CRO, n°16) - Pera (USA)

Sorribes Tormo (ESP) - Podoroska (ARG)

Barthel (ALL) - Q

Cirstea (ROU) - Ka.Pliskova (RTC, n°3)



Mertens (BEL, n°7) - Cornet (FRA)

Sevastova (LET) - Badosa (ESP)

Q - Shvedova (KAZ)

Kudermetova (RUS) bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1



Alexandrova (RUS, n°17) - Diyas (KAZ)

Watson (GBR) - Q

Zvonareva (RUS) - Ferro (FRA)

Pegula (USA) - Svitolina (UKR, n°2)