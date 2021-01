WTA - Abu Dhabi : Kenin pourra remercier le panneau publicitaire

Kirsten Flipkens was forced to retire during her #AbuDhabiWTA second round match with Sofia Kenin, after tripping and injuring her ankle on an advertising board. 🤦🏾‍♀️

Maybe such boards should be pushed back? pic.twitter.com/hSrO5MWgt4



— Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) January 8, 2021

Les petits panneaux publicitaires placés au pied des chaises des juges de ligne resteront-ils en place si une grande star du tennis se tord gravement la cheville un jour ? La question mérite d'être posée... En tout cas, ce vendredi, c'est la Belge Kirsten Flipkens, n°86 mondiale, qui en a fait les frais.L'Américaine a donc eu un petit coup de pouce du destin pour rallier les huitièmes de finale, car difficile de savoir de quel côté allait tourner cette rencontre qui avait déjà vu dix breaks. La gagnante du dernier Open d'Australie sera opposée à Yulia Putintseva (28eme), tombeuse de Barbora Krejcikova en deux sets et 1h57 : 6-4, 7-5, après avoir été menée 3-0 dans la deuxième manche. Un autre huitième de finale opposera Aryna Sabalenka à Ons Jabeur. La Biélorusse en est désormais à onze victoires d'affilée, après son succès 7-5, 6-4 en 1h39 sur Ajla Tomljanovic dans un match marqué par onze breaks. La tête de série n°4 aura droit à une revanche contre Jabeur, qui n'est autre que la dernière joueuse à l'avoir battue, au troisième tour de Roland-Garros. La Tunisienne s'est défaite de Katerina Bondarenko en trois sets et 1h55 de jeu : 5-7, 6-3, 6-2, en servant notamment 11 aces et ne perdant que deux fois son service.bat Flipkens (BEL) : 5-7, 5-4 abandonbat Krejcikova (RTC) : 6-4, 7-5Sakkari (GRE, n°9) - Gauff (USA)Sasnovich (BIE) - Muguruza (ESP, n°5)bat Tomljanovic (AUS) : 7-5, 6-4bat Bondarenko (UKR, Q) : 5-7, 6-3, 6-2Muchova (RTC, n°12) - Kasatkina (RUS)X.Wang (CHN) - Rybakina (KAZ, n°6)Hsieh (TAI) - Kostyuk (UKR)bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-4bat Pera (USA) : 5-7, 6-3, 6-4Gasanova (RUS, Q) - Ka.Pliskova (RTC, n°3)bat Turati (ITA, Q) : 6-2, 6-1Alexandrova (RUS, n°17) - Watson (GBR)Zvonareva (RUS) - Svitolina (UKR, n°2)bat Yang (CHN, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4bat Loeb (USA) : 6-1, 6-3bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2bat Eikeri (NOR) : 6-0, 6-1bat Bondar (HON, Q) : 6-2, 6-3bat: 6-2, 6-4bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 6-2bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 3-6, 7-5bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-1bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2bat Rus (PBS) : 6-3, 3-6, 6-4bat Stefanini (ITA, Q) : 6-1, 6-3bat Vondrousova (RTC, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)bat Hradecka (RTC, Q) : 6-2, 6-4bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-2bat Brady (USA, n°11) : 0-6, 6-3, 6-4bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (10), 2-6, 6-4bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-3bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-4bat Papamichail (GRE, LL) : 6-2, 7-6 (4)bat Grammatikopoulou (GRE, LL) : 6-2, 6-2bat Sevastova (LET) : 6-2, 5-7, 6-2bat Shvedova (KAZ) : 6-1, 6-2bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4bat Burrage (GBR, LL) : 4-6, 6-2, 7-5bat: 6-3, 6-4bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3