World Team Tennis : Danielle Collins exclue !

La sanction est tombée. Les organisateurs du World Team Tennis (WTT), un tournoi exhibition disputé par équipes, ont décidé d'exclure Danielle Collins. En effet, l'Américaine n'aurait pas respecté le protocole sanitaire particulièrement strict, mis en place en cette période de pandémie de coronavirus, qui sévit d'ailleurs encore aujourd'hui à travers le monde. Cette épreuve se déroule actuellement du côté de la station de montagne de White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale, aux Etats-Unis. Dans un communiqué, dans le but de justifier cette décision, les organisateurs de l'événement ont ainsi notamment déclaré : « Nous avons exclu Danielle Collins pour le reste de notre compétition après qu'elle a rompu nos protocoles. Ces protocoles ont été mis en place et communiqués à de nombreuses reprises pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, entraîneurs et employés, qui sont de la plus haute importance pour WTT. »

Collins compte un titre à son palmarès

Toutefois, la nature de ce non-respect du protocole n'a pas été précisée. En 2019, la joueuse, aujourd'hui âgée de 26 ans, avait notamment fait parler d'elle avec une demi-finale à l'Open d'Australie. Depuis le début de sa carrière professionnelle, soit en 2016, la native de St. Petersburg compte un titre à son palmarès, à savoir Newport Beach en 2018, pour sa seule finale disputée sur le circuit WTA, à ce jour. Aujourd'hui, Danielle Collins occupe le 51eme rang du classement mondial. En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 de tennis est interrompue depuis la mi-mars. Les joueuses retrouveront les courts à partir du 3 août prochain.