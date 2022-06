Wimbledon (F) : Pas d'exploit pour Dodin

Dodin toujours au point mort sur herbe

La Nordiste n'a pas pour autant à rougir. Pas gâtée par le tirage au sort avec en face d'elle pour son premier match sur le gazon Wimbledon l'une des joueuses en forme du moment Jelena Ostapenko, Dodin n'a pas réussi à réaliser l'exploit comme elle l'espérait.mais n'a pas eu la vie facile. La 17eme mondiale, qui n'avait pas tremblé dans la première manche, s'est d'ailleurs retrouvée en fâcheuse posture dans le set suivant, lorsque la demi-finaliste du dernier tournoi de Strasbourg lui a pris son service pour la troisième fois de la partie pour mener 3-2.La demi-finaliste à Londres en 2018 et quart de finaliste l'année précédente a immédiatement réagi et n'a plus laissé qu'un seul jeu ensuite à une Dodin qui n'a donc toujours pas gagné le moindre match cette année sur herbe, puisqu'elle s'était également fait sortir d'entrée à Nottingham il y a trois semaines. De son côté, Ostapenko poursuit sa route, comme elle avait su le faire à Birmingham avant de buter sur l'Ukrainienne Yastremska au deuxième tour et, surtout, la semaine dernière à Eastbourne. La lauréate de Roland-Garros 2017 avait ainsi atteint la finale du tournoi. Malheureusement pour la Lettone, elle s'était fait balayer par Karolina Pliskova.