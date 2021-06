Sabalenka, Pliskova et Muguruza verront le troisième tour

Svitolina et Kasatkina lâchent un set



A brilliant contest 👏@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj

— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

Pavlyuchenkova et Azarenka débutent bien, pas Kontaveit

Il ne reste plus que quatre joueuses du Top 10 après trois jours de compétition à Wimbledon ! Sofia Kenin, tête de série n°4, a en effet pris la porte dès le deuxième tour, en perdant contre sa compatriote Madison Brengle (82eme).Brengle a perdu deux fois son service dans le premier set mais avait pris suffisamment d'avance en menant 3-0 puis 4-2. Dans le deuxième, elle a signé un break décisif à 4-4 pour se qualifier pour le troisième tour. Éliminée au deuxième tour à l'Open d'Australie et en huitièmes de finale à Roland-Garros, Sofia Kenin a bien du mal à tenir son rang de n°6 mondiale... Dans cette partie basse du tableau, deux autres têtes de série ont été éliminées au deuxième tour : la n°22 Jessica Pegula, battue par la gagnante du tournoi de Berlin Liudmila Samsonova 6-4, 3-6, 6-3 dans un match à cinq breaks, et la n°32 Ekaterina Alexandrova, dominée par la Colombienne Maria Osorio sur le score de 7-5, 6-2, après avoir pourtant mené 4-0 dans le premier set.Seule joueuse pouvant mathématiquement détrôner Ashleigh Barty de la place de n°1 mondiale après ce Wimbledon, Aryna Sabalenka a souffert mais a fini par se qualifier pour le troisième tour.Sabalenka a servi 11 aces et a commis 6 doubles-fautes, et a perdu le premier set en se faisant breaker à 3-3. Heureusement pour elle, la tête de série n°2 a réussi à recoller à une manche partout en breakant à 3-2 dans la deuxième, avant de souffrir dans la troisième. Alors qu'elle avait breaké à 2-2, elle a en effet dû sauver six balles de 4-4 face à une Boulter déchaînée devant son public, mais est parvenue à conclure. De nombreuses autres têtes de série ont d'ores et déjà rallié le troisième tour. A commencer par Iga Swiatek, qui semble aussi à l'aise sur gazon que sur terre battue, et qui a écrasé Vera Zvonareva (96eme) 6-1, 6-3 en 1h03 en ne perdant qu'une fois son service, alors qu'elle menait déjà 5-2 dans le deuxième set. Karolina Pliskova (n°8) n'a quant à elle perdu que quatre jeux contre Donna Vekic (6-2, 6-2), sans avoir de balle de break à défendre. Elise Mertens (n°13) a déroulé également, contre la Chinoise Lin Zhu (99eme) : 6-2, 6-0 en 59 minutes, en se faisant breaker une fois. Elle affrontera Madison Keys (n°23), tombeuse de sa compatriote Lauren Davis en deux sets (6-1, 6-4). Elena Rybakina (n°18) a aussi franchi le deuxième tour, en se débarrassant de Claire Liu (120eme) sur le score de 6-4, 6-4 en 1h21, avec un break concédé.En fin de journée, Ons Jabeur (n°21) a mis fin au parcours de Venus Williams, âgé de 41 ans et invitée par les organisateurs, qui a tenu un set avant de craquer : 7-5, 6-0 en 1h20.Demi-finaliste du dernier Wimbledon, en 2019, Elina Svitolina espère bien réitérer la même performance cette année, et l'Ukrainienne a entamé son tournoi 2021 par une victoire, mais si elle a perdu un set contre Alison Van Uytvanck (57eme).Le dernier set a notamment été riche en rebondissements, avec six breaks au total, mais la fiancée ce Gaël Monfils a eu le dernier mot et affrontera Magda Linette au tour suivant. Daria Kasatkina (tête de série n°31) a également franchi ce premier tour en perdant un set, contre Patricia Tig (63eme) : 6-0, 3-6, 6-3.Battue successivement en finale de Roland-Garros et au premier tour à Eastbourne, Anastasia Pavlyuchenkova a profité du premier tour de Wimbledon pour reprendre goût à la victoire. La Russe de bientôt 30 ans, tête de série n°16 et quart de finaliste en 2016 sur le gazon londonien, s'est défaite sans problème d'Ana Bogdan (92eme) sur le score de 6-2, 6-2 en 57 minutes.pour s'offrir la victoire et un deuxième tour contre Kristyna Pliskova. Victoria Azarenka a déroulé elle aussi pour son entrée en lice, en battant Kateryna Kozlova 6-1, 6-3 en 1h01, malgré deux breaks concédés dans la deuxième manche et quatre balles de match sauvées par son adversaire. La tête de série n°19 Karolina Muchova, s'est qualifiée également sans encombre en se défaisant de Shuai Zhang : 6-3, 6-3 en 1h06 en ayant perdu qu'une seule fois son service, d'entrée de deuxième set, avant d'enchaîner cinq jeux de suite. Ça passe aussi pour la tête de série n°30 Paula Badosa, qui a battu sa compatriote Aliona Bolsova. L'Espagnole s'est imposée 6-2, 5-7, 6-2 en 1h45 en servant dix aces et perdant deux fois son service. Le tournoi est déjà fini en revanche pour la 25eme mondiale Anett Kontaveit, tombée en trois sets contre Marketa Vondrousdova : 2-6, 6-4, 6-2 en 1h34 dans un match marqué par neuf breaks.