Serena Williams, qui a abandonné dimanche en finale du tournoi de Toronto contre Bianca Andreescu (3-1 Ab.), n'est pas plus inquiète que ça et devrait jouer à Cincinnati: "J’ai déjà souvent eu ça par le passé. J’ai des spasmes dingues pendant un ou deux jours, et ça part. C’est ça, le plus frustrant. Dans cette première phase, c’est incroyablement douloureux, au point que je ne puisse plus sortir de mon lit. Mais si c’est ce que j’ai habituellement, ça ira. Je dois juste attendre et voir."