Vondrousova, première qualifiée pour les quarts

Son nom ne dit sans doute rien au grand public, mais c'est tout sauf une surprise que de retrouver Marketa Vondrousova en tant que première qualifiée pour les quarts de finale du tableau féminin de ce Roland-Garros 2019.

La jeune Tchèque (19 ans), classée au 38e rang mondial et dont le meilleur résultat en Grand Chelem était un 8e de finale à l'US Open l'an passé, totalise le plus de victoires sur le circuit depuis l'Open d'Australie. Celle décrochée avec autorité en 2 sets et moins d'une heure (6-2, 6-0) ce dimanche face à la Lettone Anastasija Sevastova, tête de série n°12, lui ouvre les portes de la 2e semaine sur les courts de la Porte d'Auteuil. Elle affrontera au prochain tour la gagnante du match opposant l'Estonienne Kaia Kanepi à la Croate Petra Martic (n°31), tombeuse de Kiki Mladenovic.