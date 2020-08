UTS (F) : Le premier billet pour la finale revient à Alizé Cornet

The lava is flowing 🌋

The Volcano clinches the win 3-0 against Brenda Fruhvirtova.



Credits to the 13-year-old prodigy who kept up the level from the start, pushing @alizecornet to the limit.#UTShowdown pic.twitter.com/vLuPW1dBro



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 1, 2020

TENNIS / UTS 2 (week-ends des 25-26 juillet et 1er-2 août)

Finale

Demi-finales

Après une première édition 100% masculine, l’Ultimate Tennis Showdown a ouvert ses portes au tennis féminin avec quatre joueuses engagées au stade des demi-finales. Pour ce tournoi, Patrick Mouratoglou a voulu mettre en avant une jeune pousse, victorieuse de l’édition 2020 du tournoi des « Petits As », la Tchèque Brenda Fruhvirtova. Seulement âgée de 13 ans, « The Prodigy » a affronté Alizé Cornet dans la première demi-finale de l’UTS 2 mais, sans surprise, l’expérience de « The Volcano » a fait la différence. La Française a rapidement fait la différence dans chacun des deux premiers quart-temps (16-11, 16-10) avant de lever un peu le pied face à une adversaire dos au mur, qui n’avait plus rien à perdre. Brenda Fruhvirtova a élevé son niveau de jeu mais sans parvenir à retourner le sens du match. Alizé Cornet a bouclé ce match dès le troisième quart-temps (13-12) et affrontera ce dimanche en finale Ons Jabeur ou Anastasia Pavlyuchenkova.Alizé Cornet (FRA) - Ons Jabeur (TUN) ou Anastasia Pavluychenkova (RUS)bat Brenda Fruhvirtova (RTC) : 16-11, 16-10, 13-12Ons Jabeur (TUN) - Anastasia Pavluychenkova (RUS)