US Open : Sans Kiki Bertens ?

Probablement sans Halep et Svitolina

« Non », a simplement répondu Bertens à sa présence à New York

Le prochain US Open, privé de public et amené à être joué dans des conditions sanitaires particulières et drastiques, continue de faire beaucoup parler. Alors que Roland-Garros a été repoussé à fin septembre et Wimbledon carrément annulé en raison de la pandémie de Covid-19, le tournoi américain devrait être le deuxième Grand Chelem de la saison, fin août, après l’Open d’Australie remporté en début d’année par Novak Djokovic.Djokovic, justement, qui pourrait avoir changé d’avis au sujet de l’épreuve new-yorkaise. Très indécis il y a une semaine au sujet de sa participation, le numéro 1 mondial ne serait plus autant dans le flou. Le Serbe pourrait finalement décider de disputer le tournoi qu’il a déjà remporté trois fois en 2011, 2015 et 2018. Mais il a émis une condition à sa participation selon Marca : pour jouer dans la Grosse Pomme, il faudra qu’il soit dispensé à son retour en Europe de la mise en quatorzaine s'imposant à toute personne atterrissant en provenance du continent américain.Alors que la présence de Djokovic n’est donc pas encore acquise comme celle, entre autres, de Benoit Paire, chez les femmes, les incertitudes sont aussi légion. Simona Halep, numéro 2 mondiale, et Elina Svitolina (n°5) ont déjà annoncé qu’elles ne devraient pas effectuer le déplacement à New York où se déroulera cet US Open 2020 du 31 août au 13 septembre. Ce pourrait être également le cas de Kiki Bertens. Engagée dans une exhibition à Berlin, le Bett1 Aces, la 7eme joueuse mondiale s’est montrée aussi claire que sibylline. Quand on lui a demandé si elle serait présente à l’US Open, Bertens a répondu par un simple « Non ». Sera-ce au final une décision ferme ? La réponse ces prochaines semaines… Agée de 28 ans, Kiki Bertens a été numéro 4 mondiale le 13 mai 2019 et a notamment atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2016 (défaite face à Serena Williams).