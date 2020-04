US Open : Pour l'instant, le tournoi n'est pas menacé

"Nous allons continuer de travailler chaque jour comme si le tournoi allait se dérouler"



Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements.

Pas de vaccin=pas de tennis

— AmelieMauresmo (@AmeMauresmo) March 31, 2020

Communiqué de l'US Open après l'annonce de l'annulation de Wimbledon :

Dans un peu moins de cinq mois doit débuter l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de la saison dans une année normale. Mais cette année 2020 n’est pas normale, en raison de la pandémie de coronavirus, et on ne sait toujours pas si Wimbledon pourra se dérouler (selon le vice-président de la Fédération allemande de tennis, l’annulation doit être annoncée ce mercredi) et si Roland-Garros se déroulera fin septembre comme l’ont décidé ses dirigeants, sans l’accord de l’ATP ni de la WTA (qui ont menacé de priver de points le tournoi français)Alors que la ville de New York est l’épicentre de la pandémie qui touche les Etats-Unis (près de 190 000 cas positifs et 4100 morts à ce jour dans le pays), le président de la Fédération américaine de tennis Danny Zausner a fait savoir lors d’une conférence de presse mardi que, pour l’instant, le report voire l’annulation du tournoi n’étaient pas envisagés. « Le tournoi doit se tenir comme prévu.», a-t-il déclaré. Des terrains qui, d’ailleurs, ont été transformés en hôpital de 350 lits afin de désengorger les hôpitaux de Big Apple. L’incertitude reste la plus totale concernant la suite de la saison tennistique (officiellement suspendue jusqu’au 7 juin). D’ailleurs, certaines personnalités, comme Amélie Mauresmo ou John Millman ont estimé qu’il faudrait mieux arrêter cette saison 2020, sauf si un vaccin était trouvé.« Nous comprenons les circonstances uniques auxquelles est confronté le All England Lawn and Tennis Club et le raisonnement derrière la décision d'annuler Wimbledon 2020. Pour le moment, la Fédération américaine de tennis prévoit toujours d'accueillir l'US Open comme prévu, et nous continuons à affiner les plans. L'USTA surveille attentivement l'environnement en évolution rapide entourant la pandémie de Covid-19 et se prépare à toutes les éventualités. Nous comptons également sur le groupe consultatif médical de l'USTA ainsi que sur les responsables gouvernementaux et les responsables de la sécurité pour nous assurer que nous avons la compréhension la plus large de cette situation fluide. Dans tous les cas, toutes les décisions prises par l'USTA concernant l'US Open seront prises pour la santé et le bien-être de nos joueurs, fans et toutes les autres personnes impliquées dans le tournoi. »