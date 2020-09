US Open : Le programme de vendredi

US OPEN / VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

Programme en heure française



Court Arthur-Ashe

A partir de 18h00

Osaka (JAP, n°4) - Kostyuk (UKR)

Shapovalov (CAN, n°12) - Fritz (USA, n°19)

A partir de 1h00

Djokovic (SER, n°1) - Struff (ALL, n°28)

Pegula (USA) - Kvitova (RTC, n°6)



Court Louis-Amstrong

A partir de 17h00

Gracheva (RUS) - Martic (CRO, n°8)

Kerber (ALL, n°17) - Li (USA)

Mannarino (FRA, n°32) - A. Zverev (ALL, n°5)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Coric (CRO, n°27)

Rogers (USA) - Brengle (USA)



Court 17

A partir de 17h00

Sasnovich (BIR) - Putintseva (KAZ, n°23)

Garcia (FRA) - Brady (USA, n°28)

Carreno Busta (ESP, n°20) - Berankis (LIT)



Court 5

A partir de 17h00

Norrie (GBR) - Davidovich Fokina (ESP)

Moutet (FRA) - Evans (GBR, n°23)

Linette (POL, n°24) - Kontaveit (EST, n°14)



Court 11

A partir de 17h00

Krajinovic (SER, n°26) - Goffin (BEL, n°7)

Thompson (AUS) - Kukushkin (KAZ)



Court 7

A partir de 17h00

McNally (USA) - Alexandrova (RUS, n°21)



Court 8

A partir de 17h00

Vickery (USA) - Swiatek (POL)



Court 14

A partir de 18h00

Mertens (BEL, n°16) - S. Sorribes Tormo (ESP)