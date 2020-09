US Open : Le programme de dimanche

US OPEN / DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

A partir de 18h00

Putintseva (KAZ, n°23) – Martic (CRO, n°8)

Pas avant 20h00

Djokovic (SER, n°1) – Carreno Busta (ESP, n°20)

A partir de 1h00

Shapovalov (CAN, n°12) – Goffin (BEL, n°7)

Osaka (JAP, n°4) – Kontaveit (ESP, n°14)



LOUIS ARSMTRONG STADIUM

A partir de 17h00

Brady (USA, n°28) – Kerber (ALL, n°17)

Davidovich Fokina (ESP) – A.zverev (ALL, n°5)

Pas avant 21h00

Rogers (USA) – Kvitova (RTC, n°6)

Pas avant 23h00

Coric (CRO, n°27) – Thompson (AUS)