Tête de série n°5 de l'US Open, Alexander Zverev sera bien au rendez-vous du troisième tour, même s'il a perdu un set contre le 223eme mondial, Brandon Nakashima, âgé de 19 ans. Zverev s'est finalement imposé 7-5, 6-7, 6-3, 6-1 en 2h57. Mais une nouvelle fois, l'Allemand a été très irrégulier au service, avec pas moins de 24 aces et 10 doubles-fautes (75% de premières balles) ! L'Américain n'a pas réussi à le breaker (en deux occasions) mais il a remporté le tie-break du deuxième set, sur sa septième balle de set, et après en avoir sauvé une à 8-7. Un seul break dans le premier et le troisième set a suffi à Zverev à empocher la manche, alors que la quatrième a été une formalité, avec trois breaks au compteur. Il affrontera le Français Adrian Mannarino pour une place en deuxième semaine. David Goffin, tête de série n°7, a lui aussi perdu une manche dans ce deuxième tour, contre le Sud-Africain Lloyd Harris. Il s'est imposé 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 en 2h56, malgré sept doubles-fautes (pour 12 aces) et quatre breaks concédés.

Garin a craqué



Il sera opposé à la tête de série n°26, Filip Krajinovic, qui est passé sans encombre en battant l'Américain Marcos Giron en trois sets (6-4, 6-1-6-3) en ne perdant son service qu'une seule fois. Idem pour Jan-Lennard Struff (n°28), qui s'est défait de l'Américain Michael Mmoh 6-2, 6-2, 7-5 sans jamais être breaké. Il attend désormais Novak Djokovic. A noter également l'élimination d'une première tête de série ce mercredi, Cristian Garin (n°13), qui a perdu un combat de 3h54 contre Mikhail Kukushkin : 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5. Revenu à deux manches partout alors qu'il avait perdu les deux premières dans ce match à 15 breaks (sur 29 balles de break), le Chilien, qui menait 3-1 dans le dernier set, a complètement craqué.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Edmund (GBR)

Struff (ALL, n°28) bat Mmoh (USA, WC) : 6-2, 6-2, 7-5

Carreno Busta (ESP, n°20) - Krueger (USA, WC)

Berankis (LIT) - Johnson (USA)



Shapovalov (CAN, n°12) - Kwon (CdS)

Simon (FRA) - Fritz (USA, n°19)

Krajinovic (SER, n°26) bat Giron (USA) : 6-4, 6-1, 6-3

Goffin (BEL, n°7) bat Harris (AFS) : 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) - Cressy (USA, WC)

Londero (ARG) - Coric (CRO, n°27)

Thompson (AUS) bat Gerasimov (BIE) : 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Kukushkin (KAZ) bat Garin (CHI, n°13) : 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5



Norrie (GBR) - Coria (ARG)

Davidovich Fokina (ESP) - Hurkacz (POL, n°24)

Mannarino (FRA, n°32) bat Sock (USA) : 7-6 (5), 7-5, 6-2

A.Zverev (ALL, n°5) bat Nakashima (USA) : 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1



Berretini (ITA, n°6) - Humbert (FRA)

Ruusuvuori (FIN) - Ruud (NOR, n°30)

Escobedo (USA) - Caruso (ITA)

Barrère (FRA) - Rublev (RUS, n°10)



Dimitrov (BUL, n°14) - Fucsovics (HON)

Tiafoe (USA) - Millman (AUS)

Wolf (USA, WC) - Carballes Baena (ESP)

O'Connell (AUS) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Kecmanovic (SER)

Pospisil (CAN) - Raonic (CAN, n°25)

De Minaur (AUS, n°21) - Gasquet (FRA)

Kuznetsov (RUS) - Khachanov (RUS, n°11)



Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Murray (GBR)

Moutet (FRA) - Evans (GBR, n°23)

Cilic (CRO n°31) - Gombos (SLQ)

Nagal (IND) - Thiem (AUT, n°2)