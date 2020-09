US Open (F) : Serena Williams poursuit sa route

Pour la 17eme fois de sa carrière, Serena Williams (38 ans, 8eme) disputera les quarts de finale de l'US Open ! La joueuse américaine a souffert, mais elle a fini par battre Maria Sakkari (25 ans, 15eme) en trois sets en 2h28 : 6-3, 6-7, 6-3. L'ancienne n°1 mondiale se méfiait énormément de la Grecque, qui l'avait battue il y a deux semaines au tournoi de Cincinnati, et elle a attaqué le match avec sérieux, remportant le premier set en breakant à 3-2. Mais la deuxième manche fut plus compliquée. Sakkari s'est d'abord procurée deux balles de set à 6-5, mais S.Williams les a sauvées et tout s'est joué au tie-break, où la Grecque s'est imposée 8-6. Sur sa lancée, la native d'Athènes a breaké d'entrée son adversaire, mais l'Américaine est revenue immédiatement (2-2), avant de réussir le break décisif à 4-3 et s'imposer sur sa deuxième balle de match. Le voilà donc en quarts de finale, contre Alizé Cornet (4-3 pour l'Américaine dans les confrontations) ou Tsvetana Pironkova (4-0 pour l'Américaine). Jouable !



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



Huitièmes de finale

Brady (USA, n°28) bat Kerber (ALL, n°17) : 6-1, 6-4

Putintseva (KAZ, n°23) bat Martic (CRO, n°8) : 6-3, 2-6, 6-4

Osaka (JAP, n°4) bat Kontaveit (EST, n°14) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Kvitova (RTC, n°6) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (6)



Cornet (FRA) - Pironkova (BUL)

S.Williams (USA, n°3) bat Sakkari (GRE, n°15) : 6-3, 6-7 (6), 6-3

Azarenka (BIE) - Muchova (RTC, n°20)

Mertens (BEL, n°16) - Kenin (USA, n°2)