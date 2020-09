US Open (F) : Première demie pour Brady

Âgée de 25 ans, Jenifer Brady dispute le treizième tournoi du Grand Chelem de sa carrière, et pour la toute première fois, elle jouera une demi-finale ! L'Américaine, classée 41eme à la WTA et tête de série n°28 de l'US Open, a poursuivi sa route ce mardi, en éliminant Yulia Putintseva (35eme), après avoir déjà battu Blinkova, Bellis, Garcia et Kerber depuis le début de la quinzaine. La native de Pennsylvanie s'est imposée 6-3, 6-2 en 1h10 de jeu, alors que la Kazakhe avait pourtant remporté leurs deux précédentes confrontations sans perdre un set, en 2018. Brady a entamé le match de la meilleure des façons en menant 4-0. Putintseva a réussi à effacer l'un de ses breaks de retard sur sa seule occasion, mais pas le deuxième, et l'Américaine a donc remporté le premier set 6-3. Sur sa lancée, elle a breaké d'entrée de deuxième manche, mais son adversaire est parvenue à revenir à 2-2. Finalement, Brady a appuyé de nouveau sur l'accélérateur et a remporté quatre jeux de suite pour aller décrocher cette première demi-finale. Avec 6 aces, 0 double-faute, 22 coups gagnants et 24 fautes directes, la 41eme mondiale s'est montrée très solide. Victorieuse du tournoi de Lexington début août, Brady a donc remporté dix de ses onze derniers matchs ! Naomi Osaka (1-1 dans les confrontations) ou Shelby Rogers (2-1 pour Brady), son adversaire en demi-finale, a tout intérêt à se méfier !



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



Quarts de finale

Brady (USA, n°28) bat Putintseva (KAZ, n°23) : 6-3, 6-2

Osaka (JAP, n°4) - Rogers (USA)

Pironkova (BUL) - S.Williams (USA, n°3)

Azarenka (BIE) - Mertens (BEL, n°16)



Huitièmes de finale

Brady (USA, n°28) bat Kerber (ALL, n°17) : 6-1, 6-4

Putintseva (KAZ, n°23) bat Martic (CRO, n°8) : 6-3, 2-6, 6-4

Osaka (JAP, n°4) bat Kontaveit (EST, n°14) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Kvitova (RTC, n°6) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (6)



Pironkova (BUL) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

S.Williams (USA, n°3) bat Sakkari (GRE, n°15) : 6-3, 6-7 (6), 6-3

Azarenka (BIE) bat Muchova (RTC, n°20) : 5-7, 6-1, 6-4

Mertens (BEL, n°16) bat Kenin (USA, n°2) : 6-3, 6-3