US Open (F) : Osaka sera bien là, pas Qiang Wang

Qiang Wang renonce à faire le déplacement aux Etats-Unis et se sépare de son entraîneur !





























Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par drouet thomas (@thomdrouet) le 31 Juil. 2020 à 9 :31 PDT





Les fans de Naomi Osaka peuvent souffler. Les organisateurs de la tournée américaine aussi. Après avoir longtemps ménagé le suspense sur sa participation au tournoi de Cincinnati comme à l'US Open,, qui se disputeront toutes deux exceptionnellement sur les courts de Flushing Meadows cette année, contexte sanitaire oblige. Il y a quelques jours encore, le nom de l'ancienne numéro 1 mondiale redescendue au dixième rang dans la hiérarchie n'apparaissait pas sur la liste d'entrée pour Cincinnati, au même titre qu'elle ne faisait pas partie des inscrites connues pour l'US Open. Et comme la Canadienne Bianca Andreescu, pour laquelle le mystère plane toujours en revanche, ne figurait nulle part elle non plus,, en 2018. Le soulagement est intervenu en ce début de week-end. Peu de temps après que son entourage a fait savoir qu'il n'y avait aucun souci à se faire et que la Japonaise s'alignerait sur les deux épreuves,La Japonaise ne croisera pas la route à New York de Qiang Wang.Quart de finaliste la saison dernière à l'US Open, qu'elle avait quitté sèchement après que Serena Williams ne lui a laissé qu'un seul jeu (6-1, 6-0),, et de rester chez elle, en Chine, où elle participera la semaine prochaine à un tournoi national. Flushing Meadows, en revanche, ne verra pasAlors qu'elle collaborait avec l'entraîneur français depuis Roland-Garros de l'année dernière (élimination au 2eme tour contre Swiatek), Wang préfère tout arrêter, là aussi en raison de la complexité née pour elle des restrictions d'ordre sanitaire et des consignes de sécurité.« Avec de telles circonstances, Thomas et moi ne pouvons pas s'entraîner comme nous le souhaitons. Après réflexion, nous avons décidé d'un accord mutuel d'arrêter. Je le remercie pour son aide et tout ce qu'il a sacrifié pour moi. » Sur son compte Instagram, le Frenchy remercie à son tour celle qu'il avait« Une page de mon livre se tourne à nouveau », avoue Drouet, conscient que sa collaboration avec Qiang Wang ne pouvait malheureusement plus durer. « Le virus a rendu les choses très difficiles à gérer. Merci Q. »