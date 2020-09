[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/highlights-varvara-gracheva-petra-martic-CNT000001t0kS2.html"][/EMBED]



Petra Martic avait attendu d’avoir 28 ans pour disputer son premier huitième de finale à l’US Open, l’année dernière. Et la Croate a remis ça cette année, en se qualifiant pour la deuxième semaine après sa victoire sur Varvara Gracheva. La tête de série n°8 n’a pas tremblé face à la tombeuse (miraculeuse) de Kristina Mladenovic, s’imposant 6-3, 6-3 en 1h28. Elle a pourtant été loin d’être impériale au service, avec trois breaks concédés, mais la Russe était encore moins solide sur sa mise en jeu et elle a perdu son service à six reprises. En huitièmes de finale, Martic sera opposé pour la première fois de sa carrière à la tête de série n°23, la Kazakhe Yulia Putintseva, qui s’est imposée 3-6, 6-2, 6-1 en 2h01 contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, dans un match marqué par onze breaks. Toujours dans cette partie haute du tableau, Angelique Kerber, qui avait remporté le tournoi en 2016, a facilement battu l'Américaine Ann Li 6-3, 6-4 en 1h17. L'Allemande, tête de série n°17, a notamment servi 85% de premières balles et n'a été breakée qu'une seule fois, alors qu'elle menait 3-1 dans la deuxième manche. Mais un dernier break à 5-4 lui a permis de l'emporter. Elle affrontera Jennifer Brady.

Osaka et Mertens en trois sets, Kvitova déroule

Dans le deuxième quart de tableau, Naomi Osaka s'est arrachée pour éliminer l'Ukrainienne Marta Kostyuk (18 ans, 137eme mondiale). La Japonaise a fini par l'emporter 6-3, 6-7, 6-2 en 2h25 face à une adversaire diminuée par une blessure à la cheville. Osaka n'a été breakée qu'une seule fois, dans le deuxième set, mais elle s'est bien reprise ensuite. Il faudra toutefois se montrer plus efficace sur les balles de break lors des matchs suivants : 5 balles converties sur 21 ! A commencer par le match de dimanche contre Anett Kontaveit. L'Estonienne sera en effet l'adversaire de Naomi Osaka, après sa victoire 6-3, 6-2 en 1h04 contre Magda Linette. La 21eme joueuse mondiale a été breakée d'entrée de match, mais a ensuite déroulé son tennis, en breakant deux fois pas set. A noter également ce vendredi l'élimination de la tête de série n°20, Ekaterina Alexandrova, par l'Américaine Caty McNally (4-6, 6-3, 7-6) dans un match qui avait été interrompu la veille. Elle sera opposée à Elise Mertens (n°16) qui a elle aussi terminé son match commencé jeudi contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo : 6-3, 7-5 en 2h16. La Belge était pourtant menée 3-1 puis 5-3 dans la deuxième manche, et son adversaire s'est retrouvée à deux points du set, mais elle a enchaîné quatre jeux de suite pour l'emporter. Contrairement à Osaka et Mertens, Petra Kvitova, de son côté, n'a pas sourcillé face à son adversaire du jour : la modeste Américaine Jessica Pegula. Malgré deux breaks concédés dans cette partie l'opposant à la 63eme joueuse mondiale, la Tchèque n'a jamais tremblé. Elle l'emporte en deux sets (6-4, 6-3) et 1h25 de jeu, avant un prochain tour contre une autre Américaine Shelby Rogers.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



3eme tour

Brady (USA, n°28) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-3

Kerber (ALL, n°17) bat Li (USA) : 6-3, 6-4

Putintseva (KAZ, n°23) bat Sasnovich (BIE) : 3-6, 6-2, 6-1

Martic (CRO, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-3



Osaka (JAP, n°4) bat Kostyuk (UKR) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Kontaveit (EST, n°14) bat Linette (POL, n°24) : 6-3, 6-2

Rogers (USA) bat Brengle (USA) : 6-2, 6-4

Kvitova (RTC, n°6) bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3



Keys (USA, n°7) - Cornet (FRA)

Vekic (CRO, n°18) - Pironkova (BUL)

Sakkari (GRE, n°15) - Anisimova (USA, n°26)

Stephens (USA, n°26) - S.Williams (USA, n°3)



Azarenka (BIE) - Swiatek (POL)

Muchova (RTC, n°20) - Cirstea (ROU)

Mertens (BEL, n°16) - McNally (USA)

Jabeur (TUN, n°27) - Kenin (USA, n°2)