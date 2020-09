US Open (F) : Muguruza déjà éliminée

Finaliste de l'Open d'Australie en janvier, Garbine Muguruza ne verra même pas le troisième tour de l'US Open huit mois plus tard. La joueuse espagnole, tête de série n°10, a en effet été éliminée par la Bulgare Tsvetana Pironkova (33 ans la semaine prochaine), qui n'a même plus de classement car elle n'a plus joué depuis trois ans, suite à la naissance de son fils en avril 2018. Elle s'est imposée 7-5, 6-3 en 1h24. Muguruza a pourtant breaké d'entrée de match, mais la Bulgare a égalisé à 5-5 avant de prendre une nouvelle fois le service adverse à 6-5. Dans le deuxième set, un seul break à 4-3 lui a suffi à éliminer la 16eme joueuse mondiale et ancienne n°1, qui n'a vu le troisième tour de l'US Open qu'une seule fois durant sa carrière, en 2017. Pironkova sera opposée pour une place en deuxième semaine à Donna Vekic. La Croate, tête de série n°18, n'a fait qu'une bouchée de Patricia Tig : 6-2, 6-1 en 1h08. La Grecque Maria Sakkari, tête de série n°15, a quant à elle eu besoin de trois sets pour sortir l'Américaine Bernarda Pera : 2-6, 6-3, 6-2 en 1h44. Elle affrontera une autre Américaine, Amanda Anisimova (n°22), qui a éliminé sa jeune compatriote Katrina Scott en trois sets, dans un match marqué par sept breaks. Ça passe aussi pour la tête de série n°27, Ons Jabeur, qui a battu en deux temps Kaia Kanepi : 10-8 dans le tie-break de la première manche après avoir sauvé deux balles de set, puis 6-0 dans la deuxième manche en ne perdant que quatre points sur son service.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



2eme tour

Garcia (FRA) bat Ka.Pliskova (RTC, n°1) : 6-1, 7-6 (2)

Brady (USA, n°28) bat Bellis (USA, WC) : 6-1, 6-2

Kerber (ALL, n°17) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 7-6 (6)

Li (USA) bat Riske (USA, n°13) : 6-0, 6-3



Sasnovich (BIE) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ, n°23) bat Lapko (BIE) : 6-3, 6-3

Gracheva (RUS) bat Mladenovic (FRA, n°30) : 1-6, 7-6 (2), 6-0

Martic (CRO, n°8) bat Bondarenko (UKR) : 6-3, 6-4



Osaka (JAP, n°4) bat Giorgi (ITA) : 6-1, 6-2

Kostyuk (UKR) bat Sevastova (LET, n°31) : 6-3, 7-6 (5)

Linette (POL, n°24) bat Kovinic (MNE) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (4)

Kontaveit (EST, n°14) bat Juvan (SLO) : 6-4, 6-1



Rogers (USA) bat Rybakina (KAZ, n°11) : 7-5, 6-1

Brengle (USA) bat Yastremska (UKR, n°19) : 6-2, 6-3

Pegula (USA) bat Flipkens (BEL) : 7-6 (1), 6-7 (3), 6-3

Kvitova (RTC, n°6) bat Kozlova (UKR) : 7-6 (3), 6-2



Keys (USA, n°7) - Bolsova (ESP)

Cornet (FRA) - Bonaventure (BEL)

Vekic (CRO, n°18) bat Tig (ROU) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Muguruza (ESP, n°10) : 7-5, 6-3



Sakkari (GRE, n°15) bat Pera (USA) : 2-6, 6-3, 6-2

Anisimova (USA, n°26) bat Scott (USA, WC) : 4-6, 6-4, 6-1

Stephens (USA, n°26) - Govortsova (BIE)

Gasparyan (RUS) - S.Williams (USA, n°3)



Sabalenka (BIE, n°5) - Azarenka (BIE)

Vickery (USA, WC) - Swiatek (POL)

Muchova (RTC, n°20) - Kalinskaya (RUS)

Cirstea (ROU) - Konta (GBR, n°9)



Mertens (BEL, n°16) - Sorribes Tormo (ESP)

McNally (USA) - Alexandrova (RUS, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) bat Kanepi (EST) : 7-6 (8), 6-0

Fernandez (CAN) - Kenin (USA, n°2)