US Open (F) : Martic retourne en huitièmes

Petra Martic avait attendu d’avoir 28 ans pour disputer son premier huitième de finale à l’US Open, l’année dernière. Et la Croate a remis ça cette année, en se qualifiant pour la deuxième semaine après sa victoire sur Varvara Gracheva. La tête de série n°8 n’a pas tremblé face à la tombeuse (miraculeuse) de Kristina Mladenovic, s’imposant 6-3, 6-3 en 1h28. Elle a pourtant été loin d’être impériale au service, avec trois breaks concédés, mais la Russe était encore moins solide sur sa mise en jeu et elle a perdu son service à six reprises. En huitièmes de finale, Martic sera opposé pour la première fois de sa carrière à la tête de série n°23, la Kazakhe Yulia Putintseva, qui s’est imposée 3-6, 6-2, 6-1 en 2h01 contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, dans un match marqué par onze breaks.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



3eme tour

Garcia (FRA) - Brady (USA, n°28)

Kerber (ALL, n°17) - Li (USA)

Putintseva (KAZ, n°23) bat Sasnovich (BIE) : 3-6, 6-2, 6-1

Martic (CRO, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-3



Osaka (JAP, n°4) - Kostyuk (UKR)

Linette (POL, n°24) - Kontaveit (EST, n°14)

Rogers (USA) - Brengle (USA)

Pegula (USA) - Kvitova (RTC, n°6)



Keys (USA, n°7) - Cornet (FRA)

Vekic (CRO, n°18) - Pironkova (BUL)

Sakkari (GRE, n°15) - Anisimova (USA, n°26)

Stephens (USA, n°26) - S.Williams (USA, n°3)



Azarenka (BIE) - Vickery (USA, WC) ou Swiatek (POL)

Muchova (RTC, n°20) - Cirstea (ROU)

Mertens (BEL, n°16) ou Sorribes Tormo (ESP) - McNally (USA) ou Alexandrova (RUS, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) - Kenin (USA, n°2)