US Open (F) : Halep n'ira pas à New York

Le 16 juin dernier, Simona Halep annonçait à la une chaîne de télévision roumaine qu’elle ne disputerait aucun tournoi en dehors de l’Europe en 2020, alors qu’on venait tout juste d’apprendre que la saison WTA reprendrait au mois d’août, après cinq mois de pause pour cause de pandémie de coronavirus. Puis la n°2 mondiale s’était montrée moins affirmative, annonçant qu’elle prendrait une décision sur sa participation au tournoi de Cincinnati (qui débute ce samedi…à New York) et à l’US Open (qui débute le 31 août) au dernier moment, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Cette décision est tombée ce lundi, au lendemain de sa victoire au tournoi de Prague. « Après avoir pesé le pour et le contre dans ces circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons, j’ai décidé que je n’irais pas à New York pour disputer l’US Open. J’ai toujours dit que je mettais ma santé au cœur de ma décision, et donc je préfère rester et m’entraîner en Europe. Je sais que la Fédération américaine de tennis et la WTA ont travaillé sans relâche pour organiser un événement sain et je souhaite à tout le monde là-bas un tournoi couronné de succès », a tweeté la n°2 mondiale.

Pas d'incidence au classement pour Halep

Simona Halep est donc la sixième joueuse du Top 10 à déclarer forfait pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, après Ashleigh Barty (n°1), Elina Svitolina (n°5), Bianca Andreescu (n°6 et tenante du titre), Kiki Bertens (n°7) et Belinda Bencic (n°8). Seules Karolina Pliskova (n°3), Sofia Kenin (n°4), Serena Williams (n°9) et Naomi Osaka (n°10) seront donc présentes dans la bulle new yorkaise. Simona Halep ne disputera donc pas le onzième US Open de sa carrière, elle qui avait atteint les demi-finales en 2015. Ce forfait aura peu d’incidence sur son classement, puisque suite à la pandémie de coronavirus, la WTA (tout comme l’ATP) a décidé de modifier les règles concernant le classement. Ainsi, ce ne sont plus les 16 meilleurs résultats des 52 dernières semaines qui sont pris en compte, mais les 16 meilleurs résultats entre mars 2019 et décembre 2020. Par ailleurs, seul le meilleur résultat sera pris en compte pour les tournois disputés à la fois en 2019 et 2020, donc Halep pourra garder les points de son deuxième tour de l’an passé.