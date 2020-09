US Open (F) : Grande première pour Cornet !

US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



Huitièmes de finale

Brady (USA, n°28) - Kerber (ALL, n°17)

Putintseva (KAZ, n°23) - Martic (CRO, n°8)

Osaka (JAP, n°4) - Kontaveit (EST, n°14)

Rogers (USA) - Kvitova (RTC, n°6)



Cornet (FRA) - Pironkova (BUL)

Sakkari (GRE, n°15) - S.Williams (USA, n°3)

Azarenka (BIE) - Muchova (RTC, n°20)

Mertens (BEL, n°16) - Kenin (USA, n°2)



3eme tour

Brady (USA, n°28) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-3

Kerber (ALL, n°17) bat Li (USA) : 6-3, 6-4

Putintseva (KAZ, n°23) bat Sasnovich (BIE) : 3-6, 6-2, 6-1

Martic (CRO, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-3



Osaka (JAP, n°4) bat Kostyuk (UKR) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Kontaveit (EST, n°14) bat Linette (POL, n°24) : 6-3, 6-2

Rogers (USA) bat Brengle (USA) : 6-2, 6-4

Kvitova (RTC, n°6) bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3



Cornet (FRA) bat Keys (USA, n°7) : 7-6 (4), 3-2 abandon

Pironkova (BUL) bat Vekic (CRO, n°18) : 6-4, 6-1

Sakkari (GRE, n°15) bat Anisimova (USA, n°26) : 6-3, 6-1

S.Williams (USA, n°3) bat Stephens (USA, n°26) : 2-6, 6-2, 6-2



Azarenka (BIE) bat Swiatek (POL) : 6-4, 6-2

Muchova (RTC, n°20) bat Cirstea (ROU) : 6-3, 2-6, 7-6 (7)

Mertens (BEL, n°16) bat McNally (USA) : 7-5, 6-1

Kenin (USA, n°2) bat Jabeur (TUN, n°27) : 7-6 (4), 6-3