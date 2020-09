Depuis que la saison a repris, Victoria Azarenka est inarrêtable. La Biélorusse a encore montré jeudi qu'il n'y avait rien à espérer contre elle actuellement en réservant une déculottée à sa compatriote et tête de série numéro 5 du tournoi Aryna Sabalenka (6-1, 6-3) en un peu plus d'une heure de jeu. La lauréate du tournoi de Cincinnati la semaine dernière sans avoir à disputer la finale (Naomi Osaka avait déclaré forfait) a certes remporté moins facilement la première manche que la seconde face à la 11eme mondiale, mais cela ne l'a pas empêché de faire encore très forte impression. Sa future adversaire, l'Américaine Vickery ou la Polonaise Swiatek (le match a été interrompu jeudi soir par la pluie après que la première a remporté le premier set au jeu décisif), ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. Une ligne plus haut dans le tableau, le choc du troisième tour opposera deux anciennes vainqueurs du tournoi, toutes deux Américaines : Sloane Stephens (titrée en 2017 à New York) et Serena Williams, six fois sacrée. La Russe Margarita Gasparyan n'a pas démérité face à la numéro 8 mondiale jeudi, mais sans véritablement inquiéter à l'arrivée (6-2, 6-4 en 1h40 de jeu) la cadette des sœurs Williams. Stephens s'est défait encore plus aisément d'une autre mal classée Olga Govortsova (130eme). L'ex-membre du Top 10 aujourd'hui 39eme dans la hiérarchie n'a laissé que quatre jeux à la Biélorusse (6-2, 6-2 en 1h10).



Avec A.C

Douche froide pour Muguruza

Finaliste de l'Open d'Australie en janvier, Garbine Muguruza ne verra même pas le troisième tour de l'US Open huit mois plus tard. La joueuse espagnole, tête de série n°10, a en effet été éliminée par la Bulgare Tsvetana Pironkova (33 ans la semaine prochaine), qui n'a même plus de classement car elle n'a plus joué depuis trois ans, suite à la naissance de son fils en avril 2018. Elle s'est imposée 7-5, 6-3 en 1h24. Muguruza a pourtant breaké d'entrée de match, mais la Bulgare a égalisé à 5-5 avant de prendre une nouvelle fois le service adverse à 6-5. Dans le deuxième set, un seul break à 4-3 lui a suffi à éliminer la 16eme joueuse mondiale et ancienne n°1, qui n'a vu le troisième tour de l'US Open qu'une seule fois durant sa carrière, en 2017. Pironkova sera opposée pour une place en deuxième semaine à Donna Vekic. La Croate, tête de série n°18, n'a fait qu'une bouchée de Patricia Tig : 6-2, 6-1 en 1h08. La Grecque Maria Sakkari, tête de série n°15, a quant à elle eu besoin de trois sets pour sortir l'Américaine Bernarda Pera : 2-6, 6-3, 6-2 en 1h44. Elle affrontera une autre Américaine, Amanda Anisimova (n°22), qui a éliminé sa jeune compatriote Katrina Scott en trois sets, dans un match marqué par sept breaks.

Kenin facile

Ça passe aussi pour la tête de série n°27, Ons Jabeur, qui a battu en deux temps Kaia Kanepi : 10-8 dans le tie-break de la première manche après avoir sauvé deux balles de set, puis 6-0 dans la deuxième manche en ne perdant que quatre points sur son service. La Tunisienne retrouvera celle qui avait mis fin à son beau parcours à l'Open d'Australie en quarts de finale, Sofia Kenin. La gagnante de Melbourne, tête de série n°2 à New York, s'est défaite de la grande espoir du tennis canadien Leylah Fernandez (18 ans ce dimanche et gagnante de Roland-Garros juniors en 2019) : 6-4, 6-3 en 1h20. Kenin n'a pas eu la moindre balle de break à défendre (78% de premières balles) et a pris le service adverse à 1-1 dans le premier set et à 1-1 et 5-3 dans le deuxième.

Konta tombe de haut

Après Garbine Muguruza, une autre grosse tête de série est tombée ce jeudi : Johanna Konta (n°9). La Britannique a subi la loi de la Roumaine Sorana Cirstea (77eme), qui s'est imposée 2-6, 7-6, 6-4 après 2h51 de jeu. Konta a pourtant bien maîtrisé le premier set et a même breaké au début du deuxième. Mais Cirstea est parvenue à revenir à 2-2 et a finalement égalisé à une manche partout en remportant le tie-break 7-5. La troisième manche a été riche en rebondissements, avec Cirstea qui a breaké pour mener 2-1, puis Konta qui a égalisé dans la foulée, avant de perdre son service à 3-3. La Roumaine s'est finalement imposée sur sa troisième balle de match. C'est donc elle qui affrontera la tête de série n°20, la Tchèque Karolina Muchova, tombeuse de la Russe Anna Kalinskaya 6-3, 7-6.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



3eme tour

Garcia (FRA) - Brady (USA, n°28)

Kerber (ALL, n°17) - Li (USA)

Sasnovich (BIE) - Putintseva (KAZ, n°23)

Gracheva (RUS) - Martic (CRO, n°8)



Osaka (JAP, n°4) - Kostyuk (UKR)

Linette (POL, n°24) - Kontaveit (EST, n°14)

Rogers (USA) - Brengle (USA)

Pegula (USA) - Kvitova (RTC, n°6)



Keys (USA, n°7) - Cornet (FRA)

Vekic (CRO, n°18) - Pironkova (BUL)

Sakkari (GRE, n°15) - Anisimova (USA, n°26)

Stephens (USA, n°26) - S.Williams (USA, n°3)



Azarenka (BIE) - Vickery (USA, WC) ou Swiatek (POL)

Muchova (RTC, n°20) - Cirstea (ROU)

Mertens (BEL, n°16) ou Sorribes Tormo (ESP) - McNally (USA) ou Alexandrova (RUS, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) - Kenin (USA, n°2)





2eme tour

Garcia (FRA) bat Ka.Pliskova (RTC, n°1) : 6-1, 7-6 (2)

Brady (USA, n°28) bat Bellis (USA, WC) : 6-1, 6-2

Kerber (ALL, n°17) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 7-6 (6)

Li (USA) bat Riske (USA, n°13) : 6-0, 6-3



Sasnovich (BIE) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ, n°23) bat Lapko (BIE) : 6-3, 6-3

Gracheva (RUS) bat Mladenovic (FRA, n°30) : 1-6, 7-6 (2), 6-0

Martic (CRO, n°8) bat Bondarenko (UKR) : 6-3, 6-4



Osaka (JAP, n°4) bat Giorgi (ITA) : 6-1, 6-2

Kostyuk (UKR) bat Sevastova (LET, n°31) : 6-3, 7-6 (5)

Linette (POL, n°24) bat Kovinic (MNE) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (4)

Kontaveit (EST, n°14) bat Juvan (SLO) : 6-4, 6-1



Rogers (USA) bat Rybakina (KAZ, n°11) : 7-5, 6-1

Brengle (USA) bat Yastremska (UKR, n°19) : 6-2, 6-3

Pegula (USA) bat Flipkens (BEL) : 7-6 (1), 6-7 (3), 6-3

Kvitova (RTC, n°6) bat Kozlova (UKR) : 7-6 (3), 6-2



Keys (USA, n°7) bat Bolsova (ESP) : 6-2, 6-1

Cornet (FRA) bat Bonaventure (BEL) : 7-6 (4), 6-3

Vekic (CRO, n°18) bat Tig (ROU) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Muguruza (ESP, n°10) : 7-5, 6-3



Sakkari (GRE, n°15) bat Pera (USA) : 2-6, 6-3, 6-2

Anisimova (USA, n°26) bat Scott (USA, WC) : 4-6, 6-4, 6-1

Stephens (USA, n°26) bat Govortsova (BIE) : 6-2, 6-2

S.Williams (USA, n°3) bat Gasparyan (RUS) : 6-2, 6-4



Azarenka (BIE) bat Sabalenka (BIE, n°5) : 6-1, 6-3

Vickery (USA, WC) - Swiatek (POL) : 7-6 (5), interrompu

Muchova (RTC, n°20) bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Cirstea (ROU) bat Konta (GBR, n°9) : 2-6, 7-6 (5), 6-4



Mertens (BEL, n°16) - Sorribes Tormo (ESP) : 6-3, 1-0, interrompu

McNally (USA) - Alexandrova (RUS, n°21) : 4-6, 6-3, interrompu

Jabeur (TUN, n°27) bat Kanepi (EST) : 7-6 (8), 6-0

Kenin (USA, n°2) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-3