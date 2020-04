Un plan d'aide aux joueurs annoncé

🗣️ #AllôbeIN

🎾 @Chagabs prend des nouvelles d'@elbenchetrit

🗨️ Le jeune joueur (208ème mondial) nous explique comment il gère sans aucun revenu pendant cette période.

🤞 Il espère un geste de la part de l'ATP et avance une solution qu'il a imaginée : Une avance sur prize-money pic.twitter.com/IQ2wGzJH3k

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 10, 2020

L'ATP et la WTA ont visiblement entendu les appels despuisque leurs seuls revenus proviennent des tournois : « Avec autant d'incertitude quant au moment où les circuits professionnels pourront reprendre de façon sécurisée, les instances internationales du tennis mondial confirment qu'elles sont en discussion pour créer un programme d'aide aux joueurs particulièrement affectés en cette période de pandémie de coronavirus. »Pas de détails pour le moment, simplement cette confirmation qu'il y aura bel et bien un plan : « Ces discussions progressent bien, les détails sont finalisés et une annonce est attendue dans un futur proche. Il est déjà entendu que l'ATP et la WTA administreront ce programme, avec la contribution significative de ses parties prenantes. »Reste donc à voir quelle option sera retenue. Il y a dix jours, le jeune Français Elliot Benchetrit, 208eme mondial, exposait une idée : « Si on peut récupérer 10 000 euros, soit l'équivalent d'un premier tour de qualification, on peut vivre pendant cinq ou six mois en faisant attention à ses dépenses quotidiennes... Où récupère-t-on l'argent, comment le déduit-on ? Mais ce n'est pas volé, car il est enlevé après. On le mérite. »