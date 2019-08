Toronto: Venus Williams battue d'entrée

Un petit tour et puis s'en va pour Venus Williams, battu ce mardi lors de son entrée en lice au tournoi de Toronto. L'Américaine a été battue par Carla Suarez Navarro (6-4, 6-2).

L'Espagnole n'aura pas tremblé pour se défaire de l'aînée des sœurs Williams, en 1h17. Au prochain tour, elle affrontera Anett Kontaveit, qui s'était quant à lui défaite de Maria Sharapova.

.@CarlaSuarezNava reels off the final four games to knock out Venus Williams!



She moves on at the @RogersCup with a 6-4, 6-2 win pic.twitter.com/TyxwXihRLb