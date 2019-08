Comme si la chute de la n°1 mondiale Ashleigh Barty ne suffisait pas, le tournoi féminin de Toronto a perdu dans la foulée une autre de ses têtes d'affiche avec l'élimination de l'Américaine Sloane Stephens, tête de série n°7.

La finaliste 2018 de la Rogers Cup a été balayée, à la surprise générale, dès son entrée en lice au 2e tour par la 91e joueuse mondiale, Marie Bouzkova, qui s'impose en 2 sets secs et à peine plus d'une heure de jeu (6-2, 7-5).

C'est la première fois de sa carrière que la jeune Tchèque (21 ans), issue des qualifications, domine une joueuse du Top 10 ; elle affrontera au prochain tour la gagnante du match entre entre la Lettone Jelena Ostapenko et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Cette dernière est sortie victorieuse du bras de fer, long de plus de 2 heures (3-6, 6-3, 7-5), qui l'a opposée à une autre tête de série, la 9e joueuse mondiale Aryna Sabalenka, finalement écartée 2 jours seulement après sa finale à San José.

Upset complete!



Qualifier @MarieBouzkova gets her first Top win and takes out 2018 finalist Stephens, 6-2, 7-5. #RC19 pic.twitter.com/ua27rnKFIR