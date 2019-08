Caroline Garcia, 22e joueuse mondiale, a été éliminée dès le premier tour à Toronto dans la nuit de lundi à mardi. La Française a plié, 6-3, 6-3, devant Jelena Ostapenko (82e) et malgré 12 double-fautes commises par la Lettone. Après la sortie de Kristina Mladenovic un peu plus tôt, il n’y a déjà plus de Françaises dans l’épreuve canadienne.