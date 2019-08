Toronto: Andreescu fait tomber Bertens

Coup de maître pour Bianca Vanessa Andreescu. La locale de l'épreuve a réussi à s'offrir le scalp de la tête de série numéro 5 du tournoi de Toronto, la Néerlandaise Kiki Bertens (6-1, 6-7 [7], 6-4), en 8e de finale.

Au tour suivant, la Canadienne affrontera une autre tête de série, en la personne de Karolina Pliskova, numéro 3 mondiale.

