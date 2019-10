Tokyo: Barty résiste à tout

Ashleigh Barty n'est pas n°1 mondiale pour rien. L'Australienne n'a pas son pareil pour renverser des situations compromises. Ce samedi, en demi-finale du tournoi de Pékin, la lauréate de Roland-Garros était menée 5-3 dans le dernier set contre Kiki Bertens. Elle a fini par l'emporter au tie-break, après avoir écarté une balle de match (6-3, 3-6, 7-6 [7]). La veille, en quarts de finale, Barty avait résisté à Petra Kvitova en sauvant cinq balles de break dans le deuxième set alors qu'elle était menée une manche à rien. Sur toute la saison, elle en est à 17 victoires pour 4 défaites lors des matches en trois sets.

Qualifiée pour la finale, Barty affrontera dimanche Caroline Wozniacki ou Naomi Osaka.

