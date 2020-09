Tennis - WTA - Strasbourg : Cornet n'arrive pas à enchaîner, Svitolina se relance

Svitolina ne rate pas son retour sur terre

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)

Deuxième tour



Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Premier tour

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA) bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-4

Parmentier (FRA, WC) : 6-4, 6-3

Alizé Cornet va se présenter à Roland-Garros en n'ayant joué que deux matchs sur terre battue.Dans ce match du deuxième tour joué mardi, la Français a mis du temps à rentrer dans son match. Celle qui jouait encore sur les courts en dur de l'US Open il y a deux semaines n'a pas réussi à inquiéter la Kazakhe lors du premier set. Incapable de s'offrir la moindre balle de break, Cornet a perdu la première manche en moins de 40 minutes. Dans la foulée, la Niçoise a perdu ses deux premiers jeux de service du deuxième set. Un débreak lui a permis de rester dans le match mais le retard pris était déjà trop important. En ne parvenant pas à convertir ses balles de break à 1-2 et à 3-4, la 52eme du classement WTA a eu du mal à revenir sur la tête de série numéro 5 du tournoi alsacien. Elle a quand même lutté jusqu'au bout en sauvant trois balles de match et en prenant le service de son adversaire. Mais sur la route d'un tie-break à suspense, Alizé Cornet a gâché deux balles de set. Sauver deux balles de match supplémentaires n'a alors pas été suffisant pour la Française qui s'est inclinée en 1h51 face à une joueuse bien mieux classée qu'elle.Un peu plus tôt dans la journée, une autre tête de série a assumé son statut au pied du Parlement européen : Elina Svitolina. Et en souffrant tout autant ! Dans la difficulté, la cinquième joueuse mondiale a disposé de Magda Linette en un peu moins de deux heures (7-6(0), 7-5). Grâce à ce succès, l'Ukrainienne se relance après son élimination précoce du tournoi de Rome. Pour triompher de Linette, elle a accéléré aux bons moments. Pour s'adjuger la première manche, Svitolina a remporté un tie-break à sens unique. C'est en marquant sept points consécutifs qu'elle s'est avancée sur la voie du succès. Mais la route vers le troisième tour a failli lui être barrée par une 36eme mondiale très entreprenante.Elle a finalement remporté six des sept derniers jeux de la rencontre pour s'imposer. En assumant son statut dans la douleur, Elina Svitolina a réussi son entrée au tournoi de Strasbourg. En ouverture de la troisième journée des internationaux de Strasbourg, Jil Belen Teichmann a surpris Anastasia Pavlyuchenkova (7-6(3), 7-5). Pendant deux heures, la Suissesse a pu compter sur sa supériorité au service pour écarter la 38eme mondiale.Bertens (PBS, n°3) - Ostapenko (LET)Diyas (KAZ) - Hibino (JAP)- Zhang (CHN, Q)bat: 6-3, 7-6(8)Alexandrova (RUS, n°7) - Siniakova (RTC)Blinkova (RUS) - Sabalenka (BIE, n°4)bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6(3), 7-5bat Linette (POL) : 7-6(0), 7-5- Byebat Davis (USA) : 6-2, 6-3bat McHale (USA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 7-6 (3)bat Stephens (USA, n°8) : 6-2, 3-6, 6-1bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 6-4, 6-2bat Minnen (BEL, Q) : 7-5, 6-4bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-0bat Pera (USA) : 4-6, 7-6 (3), 6-1bat Goerges (ALL, LL) : 6-1, 6-2bat Perez (AUS, Q) : 6-4, 6-3bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3bat van Uytvanck (BEL) : 6-3, 7-5bat- Bye